Антон Кучухидзе: Как в мире смотрят на игорный бизнес?

Более 11 лет, после «запрета» игорного бизнеса, в Украине идет системная демонизация данной индустрии. Было сформированы клише по типу «Космолоты», «однорукие бандиты», коррупция и прочие негативные эмоциональные надстройки. Такое негативное восприятие формировалось преднамеренно темными элементами, чтобы ослабить роль государства и произвольно распределять по карманам десятки млрд грн.

Как же в мире относятся к игорной индустрии? Конечно же не так негативно, а игорный бизнес пользуется вниманием и уважением как отдельная отрасль экономики, а также играет важную роль в поддержке спорта, культуры, медицины, благотворительности и других социальных проектов.

США. Буквально недавно Боб Миллер, президент Американской ассоциации игорного бизнеса, поблагодарил Президента США за то, что правительство вместе с Конгрессом нашли способ, чтобы малые игорные компании получили доступ к федеральному финансированию в рамках Paycheck Protection Program. Чтобы это значило? Это прежде всего признание сферы игорной индустрии и гемблинг компаний как полноценных субъектов экономики США. Интересно было бы посмотреть, кто осмелиться в США назвать г-на Миллера «одноруким бандитом»? Тот получит иски в суд за то, что оскверняет деловую репутацию. Как видим, в США, сфера игорной индустрии – это экономический сегмент, где трудятся 1,8 млн людей. Ни много ни мало, но это граждане США, которые легально работают и платят налоги, а страна отвечает им поддержкой в кризисный момент.

Британия. В этой стране один из самых системных подходов к игорному бизнесу. У Правительства существует четкая программа, что и как нужно делать: по официальным данным, Министерство образования выяснило, что у них есть проблема бесконтрольного увлечения детьми азартными играми – в зоне риска оказались 55 тыс. детей, их назвали «проблемными игроками». На этой фразе многие могли бы подумать, что игорный бизнес в Британии закроют. Да, нет, на то и есть государство, чтобы регулировать такие потенциальные проблемы: с сентября 2020 года в обязательном порядке будут вести предмет для школьников по азартным играм, т.е. будет проводиться воспитательная работа с самого детства, тем самым и будет формироваться культура гемблинга в обществе и социальной ответственности игорного бизнеса

Норвегия. Регулятор азартных игр Lotteritilsynet выделил на реализацию общественных проектов - $ 515,3 млн. В законодательстве Норвегии существует даже своя процентная ставка, что и на какие сферы распределяется из выделенного: 6,4% - медицина, 64% - спортивные нужды, по 18% - культурные проекты и гуманитарные организации.

Из приведенных трех стран, сейчас Украина еще даже не приблизилась по факту к норвежской модели отношений «государство-игорный бизнес», до Британии и США еще далеко, хотя мы и далеки от Норвегии в финансовом плане, речь идет прежде всего о глубине концептов и связей. Очевидно, что диалог государства и операторов азартных игр в мире абсолютно профессиональный и цивилизованный. Конечно же тех, кто занимается махинациями, государство наказывает, но нужно обратить внимание, что наказывают правонарушителей, а не вешают клеймо на всю индустрии, потом ее запрещают.

На Западе, игорный бизнес – это цивилизованный вид бизнес деятельности, и всегда находятся механизмы эффективного взаимосуществования государства, общества и азартных игр. Еще ни одна государственная власть не научилась менять человеческую природу, в которой заложены азарт и жажда выигрывать.

Разница восприятий в мире и в Украине - колоссальная: СМИ просто уничтожают имидж Гетманцева за служение в качестве народного депутата интересам лотерейщиков, а в США игорный бизнес благодарит Конгресс и всю власть за реальную денежную помощь, оказанную индустрии. 2 примера, как 2 параллельные галактики. Если системно подходить к игорному бизнесу, то Украина может получить много выгод: начиная от уменьшения коррупции, заканчивая соцзащитой граждан.