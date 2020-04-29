Член АМКУ за время работы на госслужбе и купила Mercedes-Benz GLE за два миллиона гривен наличными

Государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен 24 апреля приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 (2019 г.в.) стоимостью 2,17 млн грн. Процишен указала, что купила автомобиль за собственные сбережения.

Соответствующие существенные изменения в имущественном состоянии она внесла в декларации, пишут "Наші гроші".

Перед декларированием нового авто Процишен внесла еще информацию об изменениях в имущественном состоянии, а именно об обмене долларовых сбережений на 2,17 млн грн.

По 2019 она задекларировала в собственности $266 тыс. наличными (7,21 млн грн). На банковских счетах было $ 2,5 тыс. и 93 тыс. грн.

Процишен была назначена Государственным уполномоченным АМКУ в июне 2015 года. За несколько дней до назначения она подала декларацию о доходах за 2014 год, в которой указала в своей собственности 1,3 га земли и два авто - Subaru Legacy и Suzuki Grand Vitara (оба 2008 года выпуска). На банковских счетах она тогда задекларировала 2,1 тыс. грн, еще 10 тыс. грн были указаны в качестве взноса статутного капитала фирмы. Годовой доход составил 127 тыс. грн. В собственности мужа была квартира на 69 кв. м.

С представленной по итогам 2015 декларации стало известно, что перед назначением Процишен вместе с мужем купили в Киеве квартиру площадью 224 кв. м за 1,00 млн грн. Деньги на покупку получили от продажи части земельного участка в Лесниках под Киевом. Покупателем стало ООО "Градион Лайн", которое купило недвижимость за 1,19. млн грн. При этом, по итогам года лично Процишен стала обладательницей $ 46 тыс. наличными. Происхождение этих средстве неизвестно, ведь за полученные от продажи земли деньги была куплена квартира. А зарплата за год составила 72 тыс. грн.

В 2016 году Процишен задекларировала еще продаже части земельного участка в Лесниках. После этого на банковском ее счету появилась сумма в 1,19 млн грн. Сумма наличных средств почти не изменилась. Зарплата в АМКУ составила 235 тыс. грн за год.

По итогам 2017 она получила 468 тыс. грн основной зарплаты и еще 30 тыс. грн по совместительству. В том году она продала и купила новую Subaru Outback за 931 тыс. грн. (Продано старое авто за 200 тыс. грн). Ее личных средств на банковских счетах почти не остается. Но растет объем наличных средств - до $121 тыс. Взято в кредит 379 тыс. грн.

В 2018 году семья окончательно продал землю в Лесниках. Объем наличных в собственности Марии Процишен вырос до $176 тыс. грн. на банковском счете - 2,60 млн грн. Зарплата на основной работе и по совместительству составила более 640 тыс. грн.

В 2019 году Процишен заработала в АМКУ 572 тыс. грн, по совместительству в КНУ им. Гетьмана - 34 тыс. грн. Объем наличных денег в валюте вырос до $ 266 тыс.

Мария Процишен попала в АМКУ в 2015 году и занималась вопросами мобильных операторов. Она является сестрой погибшего экс-министра АПК Тарас Кутовой.

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