подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 апреля 2020, среда, 11:59 141 Мнение
Политика 2020-04-29T12:06:13+03:00
Українські Новини
Сергей Лещенко: Ради Ахметова хотят остановить атомные станции

Сергей Лещенко: Ради Ахметова хотят остановить атомные станции

Татьяна Зотова
Энергетика, АЭС, Лещенко, Ахметов, Буславец
Сергей Лещекно. Фото: Украинское фото
Сергей Лещекно. Фото: Украинское фото

Свою точку зрения на ситуацию, которая складывается в отечественной энергетике в социальных сетях Facebook и Telegram высказал экс-нардеп и член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко.

"​​Огромный скандал назревает в украинской энергетике. Новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путём остановки блоков атомных электростанций.

Для этого пошла разнарядка государственному Энергоатому о полной остановке трёх (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС.

"Зачем?" - спросите вы. Остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком "зелёном" тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции... правильно, тоже Ахметова.

Государству такие решения стоят миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом. Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ).

Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации.

Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая. После таких инициатив и.о. министра энергетики Буславец практически утратила шансы быть утверждённой в парламенте. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Также вопрос справедливости, какой ценой происходит спасение Ахметова, набирает резонанс в посольствах западных стран. Мы будем продолжать вас информировать о ситуации в отрасли. Не переключайтесь! Как вам вся эта история — остановим АЭС ради Ахметова?", - отметил экс-нардеп Лещенко.

Больше новостей о: Энергетика АЭС Лещенко Ахметов Буславец

"Слуга" Нагорняк призывает к полной перезагрузке р...
Цены на электроэнергию могут подскочить из-за огра...
У российского артиста Льва Лещенко диагностировали...
Министр инфраструктуры Криклий построил коррупцион...
После дня спада в Украине второй день подряд растет количество новых заболевших коронавирусом
Украина 49-й день на карантине: до окончания осталось меньше двух недель
Новости
Поиск новых сотрудников заморозили 55,5% ритейлеров, более 66% отмечают ухудшение продаж 12:35
Как контролируют режим самоизоляции в Киеве. Ответственность за нарушение 12:25
Всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию 12:23
Порт "НИКА-ТЕРА" передал николаевским больницам новую партию медицинского оборудования 12:21
Правоохранительные структуры получают процент от деятельности конвертцентров, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины 12:21
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
больше новостей
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД отложили из-за карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok