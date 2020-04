В Африке выпал снег

На горнолыжном курорте в Лесото, расположенном на высоте более 3 километров над уровнем моря, выпал снег. Об этом сообщает Stormnews.

Курорт находится недалеко от северной границы с ЮАР. Также, снегопады ожидаются в ЮАР.

Видеоролики с африканским снегом публикуют пользователи соцсетей

We can't wait to see these gorgeous mountains again! #Lesotho Video: Martin Schultz @SkiAfriski pic.twitter.com/VuL3KqRRwk — Getaway Magazine (@GetawayMagazine) April 28, 2020

