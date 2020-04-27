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27 апреля 2020, понедельник, 22:52 242
Общество 2020-04-27T22:52:51+03:00
Українські Новини
Украину ожидает спортивная катастрофа, - олимпийский чемпион Абраменко

Украину ожидает спортивная катастрофа, - олимпийский чемпион Абраменко

Надежда Комендантова
Спорт, Чемпион Мира, Фристайл, олимпийский чемпион, Александр Абраменко, развитие спорта, спорт в Украине
Прыжок украинского спортсмена Абраменко попал в ТОП-100 лучших фотографий года по версии Time
Прыжок украинского спортсмена Абраменко попал в ТОП-100 лучших фотографий года по версии Time

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко, "золотой" прыжок которого на Олимпийских играх попал в ТОП-100 лучших фотографий года, заявил, что Украину ожидает спортивная катастрофа.

Об этом он сообщил в интервью изданию "КП в Украине". 

"Наше государство ведет антиспортивную политику. Я на собственном примере столкнулся с этим. После моего золота столько было разговоров о развитии фристайла, но по факту это было не более, чем пустое сотрясание воздуха. Ничего не сдвинулось с места", - сказал он.

По словам спортсмена, общанное восстановление николаевского трамплина также осталось на словах. 

"Когда спортсмен побеждает, с ним хочет сфотографироваться любой чиновник, чтобы показать, что и он приложил руку к этому. Это наши реалии. Страна не меняется к лучшему", - утверждает Абраменко.

По его мнению, необходимо больше уделать внимания развитию спорта в Украине, а также его финансированию.

"В спортивном плане Украину ожидает катастрофа. В дальнейшем нашим спортсменам будет все труднее достигать наивысших результатов. На этом трамплине в Николаеве я рос и состоялся как спортсмен. Только благодаря этому трамплину я смог попасть в сборную, после чего государство стало тратить деньги на меня, финансируя международные соревнования. А куда сейчас молодежи идти? Да, после моего золота финансирование в акробатике ощутимо выросло. Появилась возможность возить детей на заграничные сборы. Дети никуда не делись, но их нужно развивать. Есть энтузиасты в Ровно, Ивано-Франковске, которые тренируют детей за копейки на батутах. Но этих детей постепенно необходимо выводить на живые трамплины. В Украине нет ни одного действующего трамплина. Все, что мы можем себе позволить – батутная подготовка", - сказал олимпийский чемпион.

Как сообщали Українські Новини, в Федерации лыжного спорта Украины заявлено, что Абраменко выполнил прыжок, который еще ни разу не использовал на соревнованиях, а шлифовал только на тренировках.

Тем временем, The New York Times поставил фото украинского чемпиона Абраменко на свою обложку в Facebook.

В Федерации лыжного спорта Украины заявили, что Абраменко выполнил прыжок, который еще ни разу не использовал на соревнованиях, а шлифовал только на тренировках.

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