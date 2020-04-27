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  • Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью"
27 апреля 2020, понедельник, 18:58 783 Мнение
Кабмин 2020-04-27T20:05:47+03:00
Українські Новини
Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью"

Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью"

Татьяна Зотова
Минюст Украины, Денис Малюська, Сергей Бурлаков
Сергей Бурлаков. Фото: facebook.com/
Сергей Бурлаков. Фото: facebook.com/

Адвокат Сергей Бурлаков высказал свое мнение о готовности министра юстиции Украины Дениса Малюськи принимать на работу граждан, осужденных на пожизненное лишение свободы.

Об этом Бурлаков заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр юстиции Малюська выдал новый "шедевр" об интеллигентных пожизненно заключенных, которых он на работу готов принимать. Ну, где предел такому бреду? Дайте ему кто-то материалы подобного дела полистать. С фото, с деталями, чтобы проникся "интеллигентностью", как в те самые девяностые, о которых он упоминает, отрезали конечности, чтобы быстрей ключ от сейфа найти, душили детей, чтобы не оставлять свидетелей или вырезали семьями, просто потому что папа приехал с заработков.

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