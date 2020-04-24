Ткаченко отметил, что имеет натянутые отношения с отстраненным с должности главврача института Андреем Безносенко и о.и. директора Александром Яциной

Сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУНП в г. Киеве обнаружено в служебном кабинете заместителя директора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко устройства, похожие на технику для негласного получения информации. Об этом Ткаченко сообщил в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

По его словам, полиция сообщила, что выше указанные устройства были обустроены в служебном кабинете незаконно.

Сегодня следственным отделом Голосеевского управления полиции Киева решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку

"Честно говоря, просто шокирован, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных рабочих отношениях", - подчеркнул Ткаченко.

Впрочем, отмечает Ткаченко, он имеет "натянутые отношения с отстраненным с должности главного врача Национального института рака за коррупцию и скандалы Андреем Безносенко и сегодняшним и.о. директора Александром Яциной".

"После увиденного сегодня, я уже ничему не удивляюсь. Я надеюсь правоохранительные органы разберутся и накажут виновных. Благо у меня в кабинете была видео камера, может она зафиксировала тех, кто заходил в мой служебный кабинет. Насколько мне известно, правоохранительные органы обнаружили свидетеля, который видел, как неизвестные лица заходили в мой служебный кабинет в мое отсутствие", - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастных к завладению средствами онкобольных пациентов.

Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов. Также после обысков руководство НИР отстранило от работы главного врача Безносенко.