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  • В Николаевской области назревает экологическая катастрофа из-за НГЗ, - Щуцкий
24 апреля 2020, пятница, 16:24 220
Политика 2020-04-24T16:45:45+03:00
Українські Новини
В Николаевской области назревает экологическая катастрофа из-за НГЗ, - Щуцкий

В Николаевской области назревает экологическая катастрофа из-за НГЗ, - Щуцкий

Марина Иванова
НГЗ, Александр Щуцкий

Со стороны ООО "Николаевский глиноземный завод", бенефициаром которого остается российский олигарх Олег Дерипаска, происходит нарушение технологического процесса, бесконтрольное перемещение отходов красного шлама на собственные хранилища и поставки во время войны стратегического сырья предприятиям государства-агрессора. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий.

По его словам, на сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное и предприятие обязано его утилизировать.

"Но они решили накапливать его здесь, создавая бомбу замедленного действия. Я считаю, что на сегодня мы подошли к той стадии, что или мы приводим бизнес и экологическую ситуацию в порядок, или завтра - наши дети будут жить в другой стране. Иного выхода нет", - добавил Щуцкий.

Как пример, Щуцкий наводит взрыв плотины глиноземного завода в Венгрии в 2010 года. Тогда из-за последствий взрыва были закрыты несколько населенных пунктов, а отходы попали в Дунай. По его убеждению, в случае возникновения критической ситуации, последствия для Николаевской области будут в разы сильнее.

Кроме того, по его словам, на предприятии в обход таможенным платежам реализовывают галий, которого на НГЗ вырабатывают ориентировочно более 10 тонн в год, и с которого имеют порядка 2 млн чистого заработка.

"Таким образом, для реализации этой схемы, Дерипаска выводит НГЗ из состава "РусАла", чтобы избежать прямой растаможки, и от технической документации по процессу переработки, чтобы опять же уйти от платежей. В результате Дерипаска становится монополистом по производству алюминия в Украине. Чтобы избежать нарушения законодательства, ему нужно было заявить, что в отходах производства образуется красный шлам и предъявить два варианта для разрешения этой ситуации: утилизировать или вывозить. Но он выбрал суд, поэтому будем разбираться в судах, почему "таможня не права", - отметил руководитель Черноморской таможни.

В то же время, Щуцкий отмечает, что Николаевский окружной административный суд блокирует этот запрет таможни, и всячески покровительствует НГЗ.

"Сначала запрет был остановлен решением Николаевского окружного суда на основании заявления предприятия без всякого юридического аргумента, в частности на основании утверждений о том, что предприятие остановили в период пандемии коронавируса, а это очень плохо для бюджета, якобы о полном запрете помещения товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории, и неправомерных проверках таможни после предоставления разрешения. При этом, судьи в любом деле принимают решения исключительно в интересах НГЗ, в том числе, например, 13 апреля текущего года один и тот же судья Николаевского суда вынес два решения - о приостановлении действия решения таможни и об отклонении жалобы таможни на аналогичное решение суда", - говорит Щуцкий.

В связи с рядом выявленных нарушений, таможня уже инициирована аудиторскую проверку "Николаевского глиноземного завода". Также таможня обратилась с соответствующими документами в НАБУ, для проверки фактов, которые позволяли минимизировать платежи в бюджет на протяжении последних десяти лет. Если Николаевский суд продолжит блокировать решения Черноморской таможни, там намерены подавать апелляцию и идти в Одесский суд, резюмировал Щуцкий.

Напомним, ранее руководитель Черноморской таможни обвинил Дерипаску в уходе от таможенных платежей. По его словам, ущерб государству оценивает в 2 млрд грн ежегодно.

Также ранее на Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов. По словам Щуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.

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