25 апреля The Beatles выпустят анимированный фильм в прямом эфире на YouTube

В эту субботу, 25 апреля, в 19:00 по киевскому времени YouTube Music организует эксклюзивную трансляцию анимационного фильма The Beatles "Yellow Submarine" в формате Sing-A-Long через сервис YouTube. Версия Sing-A-Long прекрасно восстановленного фильма включает в себя текст песни в нижней части экрана, чтобы весь мир мог петь одновременно вместе с The Beatles.

Версия The Beatles’ "Yellow Submarine" Sing-A-Long была выпущена в кинотеатрах в 2018 году в честь 50-летия фильма и с тех пор была недоступна для просмотра. В известный фильм вошли некоторые из самых известных песен The Beatles, в том числе заглавный хит, а также "Eleanor Rigby," "When I'm Sixty-Four," "Lucy in the Sky With Diamonds," "All You Need Is Love" и "It's All Too Much."

Что: The Beatles "Yellow Submarine" Sing-A-Long #StayHome and Sing-A-Long #WithMe #YellowSubLive

Когда: суббота, 25 апреля, в 19:00 по киевскому времени

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году первую запись известного альбома группы The Beatles продают на аукционе за 100 тысяч долларов.