Заместитель главного редактора интернет-издания "КП в Украине" Эдуард Бакканский высказал свое мнение о результатах деятельности Владимира Зеленского за 1 год пребывания на должности Президента Украины.

Об этом Бакканский заявил в своей авторской колонке.

Годовщину 2-го тура президентских выборов, когда страна проголосовала за Владимира Зеленского, я собирался отметить так же, как и эту Пасху: тихо, мирно, без лишней помпы или злорадства, никого не трогая. И уж точно без хейтерства. В творческой изоляции. Полагал - сейчас карантин, и эта дата проскочит незамеченной.

Но не проскочила. Команда Президента взяла и отметила в социальных сетях годовщину своего патрона у власти перечнем его заслуг из 12 пунктов под многообещающим заголовком "О чем Украина узнала при Зеленском".

Ну как тут смолчать и остаться в стороне? Я тоже хочу поддержать Президента, раз его люди не дорабатывают. Команда Зе насобирала всего 12 пунктов, хотя наш гарант только одну пресс-конференцию может давать 14 часов! А ведь были еще видеообращения из "Теслы", спортзала, фото с шаурмой. Ставленники его партии катались по Кабмину на самокате, решали проблемы Минюста на столе и под столом, делали неожиданные каминг-ауты о своих профессиональных качествах.

В общем, впечатлений много. Потому на основании собственных напишу, о чем же я узнал при Зеленском.

Я узнал, что "государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом". Но почему тогда 5-тысячные толпы штурмовали пешеходные пункты пропуска на границе, так как никаким транспортом не могли вернуться в Украину? А девочка с собачкой, которой президент лично обещал - "мы там вас не оставим" - до сих пор "кукует" в Ухане?

Я узнал, что "во время пандемии Президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города". Но при этом во время пандемии из страны вывозят все медицинские маски, а те, что остались, вдруг дорожают с гривны с мелочью в лучшем случае до 20 гривен?

Я узнал, что "министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей", но не понял, почему, когда она вышла из карантина, сразу потеряла работу, будучи отправленной в отставку.

Я узнал, что "министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже через месяц", но не понял, почему вместе с ним не отправлены в отставку те, кто его советовал в министры.

Я узнал, что "чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона". Но почему, когда генпрокурора назначали, президент называл его "на 100% моим человеком", давая обещания как раз Вашингтону?

Я узнал, что "монобольшинство не означает диктатуру", "а депутатская неприкосновенность снимается". Однако какой из этого прок, если в монобольшинстве прощают депутатам хождение по проституткам, но тех, кто публикует пленки о коррупции в окружении главы Офиса президента, клеймят и в хвост и в гриву, даже не дождавшись окончания хоть какого-то расследования.

Еще при президенте Зеленском я узнал о том, о чем нужно тут же забыть. Оказывается, столица Канады не Онтарио, а Торонто. Президент полетел в Латвию, а его пресс-секретарь решил, что в Литву. После телеуроков, которые курирует команда Зе, выяснилось: белые медведи живут не на Северном полюсе в Арктике, а на Южном - в Антарктиде. 30,2 минус 2,2 равно не 28, а 18. У берегов Австралии появился не Индийский, а Атлантический океан. И всю эту ересь можно оправдать маечкой с надписью: "Каждый имеет право на ошибку".

Дальше продолжайте сами. Ведь за этот год Украина действительно много чего узнала. Жаль, правда, она не узнала, какой у эпохи бедности конец и что там посадят весной. Но впереди нас ждут еще вторая, третья годовщины выборов президента. Может, тогда и узнаем. Как думаете?