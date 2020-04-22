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22 апреля 2020, среда, 12:45 609
Силовые структуры 2020-04-22T12:46:27+03:00
Українські Новини
В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений, - Солодченко

В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений, - Солодченко

Петр Стуженко
Суд, Коррупция, Приговор, Фискалы, ГФСУ, Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: ГФСУ
Сергей Солодченко. Фото: ГФСУ

В Государственной фискальной службе уменьшилось количество коррупционных преступлений. В первом квартале 2020 года количество уголовных производств о коррупционных и других преступлениях в сфере служебной деятельности против должностных лиц ДФС уменьшилось до 45. За аналогичный период 2019 эта цифра составила 69 уголовных производств. Об этом на официальном сайте сообщил исполняющий обязанности главы службы Сергей Солодченко.

"Коррупция больно бьет не только по экономике страны, которая сейчас переживает сложный период. Она негативно влияет и на имидж Службы. Мое стойкое убеждение - личный состав налоговой милиции должен иметь 100-процентный иммунитет к коррупционным проявлениям. Я оперативно получаю сообщение о возможных фактах злоупотреблений. Лично контролирую результаты их проверок", - отметил Солодченко.

Кроме этого, сообщается, что в первом квартале этого года начато 34 уголовных производства, что составляет 75% от общего количества начатых органами досудебного расследования уголовных производств. В ходе расследования этих уголовных производстсв объявлено 15 сообщений о подозрении, а в суд направлено 9 обвинительных актов.

"Виновными в совершении преступлений судом признано 2 человека. В обоих случаях виновники наказаны по ст. 369 и ст. 3692 Уголовного кодекса Украины", - подытожили в ГФС.

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