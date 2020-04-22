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22 апреля 2020, среда, 11:55 137
СМИ 2020-04-22T11:55:01+03:00
Українські Новини
Власть безотлагательно должна прийти на помощь украинским медиа, - НСЖУ

Власть безотлагательно должна прийти на помощь украинским медиа, - НСЖУ

Сергей Паламаренко
СМИ, Журналисты, Пресса, Пандемия, Коронавирус, НСЖУ, Томиленко
НСЖУ. Фото: nsju.org
НСЖУ. Фото: nsju.org

Программу антикризисной поддержки украинских независимых медиа, которые страдают из-за кризиса, вызванного эпидемией и карантинными ограничениями, предложил руководству страны Национальный союз журналистов Украины. В сотрудничестве с почти 100 редакциями наработана программа антикризисной поддержки онлайн и печатных СМИ, которая предусматривает налоговые, экономические и организационные мероприятия. При этом в НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов не просто нарабатываются, а уже реализуются в различных странах - Литве, Канаде, Бельгии, Италии. В Украине же до сих пор не решен даже вопрос с разрешением на работу точек розничной продажи прессы.

Как указывают в Союзе журналистов, 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями, в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и распространена практика массовых неоплачиваемых отпусков.

НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ. В частности, отменить или снизить вдвое ЕСВ; отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа; предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы; ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года. Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина.

Вариантами экономической поддержки могут быть "государственный" или "региональный заказ" в печатных и онлайн СМИ с важной информацией по карантину и преодоления эпидемии в Украине или заказ спецвыпусков, которые оплачивает правительство; размещение официальной информации по рекламным тарифам. Такая программа уже активно реализуется в прибалтийских странах, в частности в Литве.

Кроме этого, НСЖУ подчеркивает необходимость поддержать местные газеты, которые недавно были разгосударствлены, предусмотрев для них финансовую помощь в размере 100 тыс. грн., а также предоставив льготные кредиты.

Вариантами поддержки могут быть и снижение стоимости подписки или компенсация почтовых тарифов на доставку прессы.

Среди организационных мероприятий - разрешение работать газетным киоскам в период карантина, разрешение на реализацию газет в аптеках и меры для расширения реализации газет в супермаркетах.

- Критическая ситуация на медиарынке, связанная с экономическим кризисом, прямым образом влияет на информационную безопасность государства и требует немедленного реагирования со стороны власти, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Украинские печатные и онлайн-медиа оказались перед угрозой закрытия. Если это произойдет, количество альтернативных источников информации, которыми пользуются украинцы, резко уменьшится. Политики и власть должны безотлагательно прийти на помощь украинским медиа!

Наработанную программу антикризисной поддержки печатных и онлайн СМИ НСЖУ направляет к Президенту, Кабинету Министров и руководителям фракций парламента и профильных парламентских комитетов.

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