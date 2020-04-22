подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сергей Дидковский: Украине нужны торгово-денежные отношения с другими странами, а не закрытые границы
22 апреля 2020, среда, 10:45 380 Мнение
Политика 2020-04-22T11:45:02+03:00
Українські Новини
Сергей Дидковский: Украине нужны торгово-денежные отношения с другими странами, а не закрытые границы

Сергей Дидковский: Украине нужны торгово-денежные отношения с другими странами, а не закрытые границы

Татьяна Зотова
Экономика, Кабмин, Коронавирус, Шмыгаль, Дидковский
Сергей Дидклвский. Фото: 112.ua
Сергей Дидклвский. Фото: 112.ua

Своим видением перспектив развития украинского общества и отечественной экономики в условия пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Прочитал интервью премьер-министра Украины. Много думать по итогу прочтения не пришлось. Правительство предлагает заняться кейнсианством. То есть, создать много дешевых рабочих мест. Потерявшие работу будут класть тротуарную плитку, озеленять города и так далее.

Премьер говорит, что зарплаты на этих местах будут колебаться в пределах 8 тысяч гривен. Выражаясь фигурально: "вчера ты делал лавандовый раф, а сегодня сажаешь лаванду у себя на районе".

Затронул вопрос открытия границ, потому что сразу же на него у премьера нашелся ответ. Когда откроют границы - не известно, но в этом году Украина точно сэкономит на поездках в Турцию и Египет около 5 млрд долларов.

Туристы не поедут и в экономике государства останется этих 5 миллиардов. То есть, всем понятно, что поехать смогут "не только лишь все", потому что денег в кубышках стало меньше.

Отмечу, что не все наши граждане летают в Египет и Турцию. Есть часть бизнес-туристов, которым остро нужно вести внешнюю экономическую деятельность, в том числе для того, чтобы в Украине были деньги и наша страна была частью мировой экономики.

Вариант "держать границы закрытыми, чтобы не увозили деньги" в эффективной экономике отпадает. Потому что стране нужны торгово-денежные отношения с другими странами. Не все обсуждается и решается в зуме.

Дополню, что кейнсианская экономика эффективна (по мнению различных экспертов) лишь в условиях глубочайшего кризиса. Когда нужно бить в набат. Получаем два варианта: либо правительство в лице премьера признает этот кризис таковым, либо собирается вводить меры не к месту.

Это все очень плохо, учитывая тот факт, что только у нас введены столь жесткие ограничения на транспортные перевозки (кумулятивно общественный, межгородской, международный). Транспорт - одна из основ экономики. У нас даже некоторые регионы не развиваются в смысле туризма, потому что с ними нет эффективной транспортной связи (Черновцы, скажем).", - отметил в своей заметке Сергей Дидковский.

Больше новостей о: Экономика Кабмин Коронавирус Шмыгаль Дидковский

Кабмин должен позволить работать точкам розничной ...
Кабмин сегодня проведет заседание...
В карантин украинцы стали делать меньше покупок...
Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси...
Ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь
В Украине за день 467 новых зараженных коронавирусом. Всего почти 6,6 тыс. инфицированных
Новости
В Киеве почти 1000 больных коронавирусом. За сутки 97 новых случаев 12:06 Инфографика
Власть безотлагательно должна прийти на помощь украинским медиа, - НСЖУ 11:55
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Поминальное воскресенье-2020. Священники ПЦУ не будут проводить службу на кладбищах 11:45
"Ложь и манипуляция коррупционера". В "Укрлендфарминг" Бахматюка ответили на заявления Шабунина 11:31
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
У Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса 19:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В Чернобыльской зоне тушат пожар на територрии 4 лесничеств, а в Житомирской области локализовали 2 очага
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok