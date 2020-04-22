Своим видением перспектив развития украинского общества и отечественной экономики в условия пандемии коронавируса на персональной странице в социальной сети Facebook поделился блогер Сергей Дидковский.

"Прочитал интервью премьер-министра Украины. Много думать по итогу прочтения не пришлось. Правительство предлагает заняться кейнсианством. То есть, создать много дешевых рабочих мест. Потерявшие работу будут класть тротуарную плитку, озеленять города и так далее.

Премьер говорит, что зарплаты на этих местах будут колебаться в пределах 8 тысяч гривен. Выражаясь фигурально: "вчера ты делал лавандовый раф, а сегодня сажаешь лаванду у себя на районе".

Затронул вопрос открытия границ, потому что сразу же на него у премьера нашелся ответ. Когда откроют границы - не известно, но в этом году Украина точно сэкономит на поездках в Турцию и Египет около 5 млрд долларов.

Туристы не поедут и в экономике государства останется этих 5 миллиардов. То есть, всем понятно, что поехать смогут "не только лишь все", потому что денег в кубышках стало меньше.

Отмечу, что не все наши граждане летают в Египет и Турцию. Есть часть бизнес-туристов, которым остро нужно вести внешнюю экономическую деятельность, в том числе для того, чтобы в Украине были деньги и наша страна была частью мировой экономики.

Вариант "держать границы закрытыми, чтобы не увозили деньги" в эффективной экономике отпадает. Потому что стране нужны торгово-денежные отношения с другими странами. Не все обсуждается и решается в зуме.

Дополню, что кейнсианская экономика эффективна (по мнению различных экспертов) лишь в условиях глубочайшего кризиса. Когда нужно бить в набат. Получаем два варианта: либо правительство в лице премьера признает этот кризис таковым, либо собирается вводить меры не к месту.

Это все очень плохо, учитывая тот факт, что только у нас введены столь жесткие ограничения на транспортные перевозки (кумулятивно общественный, межгородской, международный). Транспорт - одна из основ экономики. У нас даже некоторые регионы не развиваются в смысле туризма, потому что с ними нет эффективной транспортной связи (Черновцы, скажем).", - отметил в своей заметке Сергей Дидковский.