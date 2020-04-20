Умер создатель мультфильмов "Том и Джерри" и "Моряк Папай" Джин Дейч

Лауреат премии "Оскар", аниматор, режиссер и продюсер Джин Дейч умер в возрасте 95 лет.

Его чешский издатель Петр Химмель сообщил Associated Press, что Дейч неожиданно скончался ночью с четверга на пятницу в своей квартире в районе Маленького квартала Праги. Никаких других подробностей он сообщил, пишет Hollywood Reporter.

Фильм Дейча Манро получил премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм в 1960 году. Он также был дважды номинирован на одну и ту же награду в 1964 году за фильм "Here’s Nudnik" и "How to Avoid Friendship".

Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. Он приехал в Прагу в 1959 году, намереваясь остаться на 10 дней, но влюбился в свою будущую жену Зденьку и остался в чехословацкой столице.

Работая из-за железного занавеса, он снял 13 эпизодов о Томе и Джерри, а также о серии "Моряк Папай".

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Дейч запечатлел жизнь в коммунистической Чехословакии, а затем в Чешской Республике после антикоммунистической бархатной революции 1989 года в своих мемуарах "За любовь к Праге".

В 2004 году он получил премию Winsor McCay Award за пожизненный вклад в анимацию.

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Дейч имел три сына от его первого брака, все из которых являются карикатуристами и иллюстраторами.

В одном из последних постов на своей странице в Facebook аниматор рассказал, что продолжает работать над книгою о его опыте мультипликатора и жизни.