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20 апреля 2020, понедельник, 18:02 521
Медицина 2020-04-20T18:05:46+03:00
Українські Новини
Харьковское ООО "Здоровье народа" через суды блокирует поставки лекарств от COVID-19 в Украину, - СМИ

Харьковское ООО "Здоровье народа" через суды блокирует поставки лекарств от COVID-19 в Украину, - СМИ

Надежда Комендантова
Коронавирус, Covid-19, лекарства от коронавируса
Коронавирус.
Коронавирус.

Харьковское предприятие ООО "Здоровье народа", которое борется за монополию на фармрынке сильнодействующих препаратов, блокирует поставки в больницы лекарств, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о препаратах фентанил, диазепам, морфин и промедол, которые в соответствии с постановлениемКабмина от 20 марта 2020 года №225 являются стратегическими и должны поставляться в медучреждения в приоритетном порядке. ООО "Здоровье народа" через суды блокирует поставки: добивается открытия производства и обеспечения иска, в результате чего ввоз и реализация лекарств временно блокируются. "Пока такой запрет действует, медпрепараты лежат (на складах — ред.), и срок их годности истекает. Затем решение суда по существу спора уже не имеет никакого значения, ведь продукция уничтожена", — пишет издание.

Компания действует методом "патентного троллинга": подает заявку на регистрацию патента на препарат, не будучи изобретателем или производителем продукции. Полученный патент ООО "Здоровье народа" использует для защиты "интеллектуальной собственности" и добивается запрета на ввоз и распространение товара в Украине. 

По такой схеме ООО "Здоровье народа" присвоило себе продукцию производства АО "Кальцекс" (Kalceks, AS, Латвия). Вышеперечисленные лекарственные препараты ввезены в 2018 году на территорию Украины и находится на складах дистрибьюторов и более чем в 40 медицинских учреждениях Украины, но не могут быть использованы. Харьковское предприятие “зарегистрировало” за собой патенты на лекарства, аналогичные тем, которые поставляет в Украину "Кальцекс": морфин, диазепам, промедол и фентанил. Несмотря на решение Верховного суда о признании патентов недействительными, ООО "Здоровье народа" продолжает забрасывать суды исками к одним и тем же ответчикам с аналогичным предметом спора. С началом пандемии их число резко возросло.

Так, с 30 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года в Печерский районный суд Киева поступило 10 таких "искусственных" исков, ответчиками в которых выступают "Диатом" и ПАО "Государственная акционерная компания "ЛікиУкраїни". Иски поданы в интересах ООО "Здоровье народа", чтобы заблокировать работу дистрибьюторов по ввозу и реализации лекарств производства "Кальцекс". Иски были возвращены истцам и те подали их по второму и даже по третьему разу. Аналогичная ситуация в Харькова: в Хозсуд Харьковской области подано 14 аналогичных исков, в Харьковский окружной админсуд — 11, в Московский райсуд Харькова — 5, в Харьковский райсуд Харьковской области — 4 иска.

"Монопольное положения производителя ООО "Здоровье народа" оплачивают обычные потребители и бюджет Украины", – говорится в статье.

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