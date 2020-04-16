Пандэмия и карантин стали серьезным испытанием для украинского общества. Как его проходят граждане нашей страны и с какими вызовами уже столкнулась Украины и что нашу державу может ожидать в недалеком будущем в аналитическом материале размышляет руководитель социологических программ Института стратегических исследований "Новая Украина" Александр Левцун.

Месяц назад Украина оказалась в новой реальности, когда на всей территории страны был введен карантин. В тот момент мы даже не представляли, как сильно изменится наша жизнь. Эпидемия возникла вдруг, из ниоткуда, разрушая привычный мир. Карантин ломал планы, привычки и сложившийся круг общения. Происходящее вызывало смешанные чувства. Но вначале угроза коронавируса у многих вызвала панические настроения.

Эмоциональная реакция. Эпидемия стала источником сильного стресса. Подавляющее большинство опрошенных граждан напуганы распространением коронавируса в стране. Начиная с февраля среди населения неуклонно росла тревога за свою жизнь и жизнь своих близких. Если в феврале свою обеспокоенность риском заболеть коронавирусом респонденты оценивали на как среднее, то в конце марта - на уровне 8 баллов по 10-бальной шкале. По мнению людей, существенно возросла сама вероятность того, что они заболеют.

Половина опрошенных испытывает страх, что могут заразиться лично. Особенно опасаются инфицирования пожилые люди, которые входят в группу группу риска. Но больше чем за себя, украинцы переживают за родных и близких: 79% респондентов опасаются, что могут заразиться их близкие люди.

Растерянность и неготовность властей. События в Новых Санжарах стали проверкой властей, насколько они готовы реагировать на новые вызовы. Руководство в центре и на местах оказалась неспособным оперативно решать организационные вопросы, связанные с вывозом, тестированием и диспансеризацией эвакуированных. Обнаружилась неспособность организовать коммуникацию с населением, грамотно наладить информирование, бороться с паническими настроениями. Впоследствии, беседы с жителями Санжар показали, что, если бы с ними своевременно поговорили и объяснили ситуацию, конфликта бы не было.

К сожалению, инцидент в Новых Санжарах так ничему не научил нашу власть. Когда возникла необходимость эвакуировать украинских граждан из Бали, государственная машина не смогла продемонстрировать четкую и слаженную работу. Когда соседние страны начали закрывать границу, тысячи "заробитчан" вынуждены были пешком преодолевать пограничные пункты из-за остановки транспортного сообщения. При этом, без должного обследования.

Необходимая, но запоздалая мера. Население в целом с пониманием отнеслось к введению карантина. Почти все граждане восприняли его как необходимую в сложившейся ситуации меру. В тоже время, значительная часть населения (38% опрошенных) полагает, что власть с опозданием ввела карантинные ограничения. Иными словами, многие украинцы считают, что власть "проспала" эпидемию.

Действенность карантинных ограничений изначально оценивались неоднозначно. Около половины граждан считали карантинные меры адекватными, примерно столько же полагали, что в сложившейся ситуации были необходимы более жесткие, более решительные меры.

Здесь важно правильно понять, о чём говорят эти показатели. Кризисная ситуация - благодатная почва для полицейщины. Но украинцы хотели не "чрезвычайщины", и не "закручивания гаек". Они ждали от властей наведение элементарного порядка. Укрепления исполнительной дисциплины среди чиновников. Организации слаженной работы медицинских учреждений в новых условиях. Создания условий для работы медиков, в том числе - решения вопроса с подвозом на место работы, обеспечения средствами защиты. Недопущение роста цен на продукты и лекарства. Вот, что на самом деле стоит за ожиданием более решительных мер.

Соблюдение карантинных ограничений. Большинство украинцев старается соблюдать карантинные ограничения и рекомендации:

Стали мыть руки более тщательно, чем раньше (указали 80% опрошенных);

Носят маску при выходе из дома и в общественных местах (78%);

Не выходят без нужды из дома (75%);

Посещают продуктовые магазины реже, чем обычно (60%);

Избегают мест скопления людей (58%),

Соблюдают нужную дистанцию (56%).

Правда, только единицы отказались от рукопожатия и личного общения с друзьями, знакомыми. Как правило, женщины чаще соблюдают карантинные предписания, нежели мужчины. В частности, это объясняется тем, что среди женщин больше опасаются риска подхватить коронавирус.

Скептики и нарушители поневоле. Насколько тщательно украинцы придерживаются карантинных предписаний? Всегда ли соблюдают ограничения? Исследования показывают, что это далеко не так. Как оказалось, только 39% опрошенных выходят из дому исключительно в случае крайней необходимости (в магазин, аптеку и т.п.) и четверть всегда избегают контакта с людьми и одевают маску общественных местах.

Казалось бы, необходимость соблюдать карантинные предписания совершенно очевидна. Почему же их нарушают? Еще до объявления карантина защитные маски исчезли из аптек. Четверть опрошенных граждан указали, что не носят маску в общественных местах из-за их отсутствия в продаже. Иными словами, эти люди оказались нарушителями карантина поневоле.

В украинском обществе оказалось немало тех, кто считает, что опасность коронавируса преувеличена. Каждый пятый респондент считает, что СМИ преувеличивают проблематичность ситуации. Немало опрошенных граждан (14%) не носит защитные маски вообще, поскольку считает, что в этом нет необходимости.

Сама по себе изоляция - сильный стресс. Четверть граждан характеризуют своё эмоциональное состояние как "напряженное" или "достаточно напряженное". Не каждый способен выдержать режим длительной самоизоляции. Почти половина (42%) респондентов указали, что смогут находиться в стенах дома не более пяти дней.

Нарушать карантинные ограничения людей также вынуждает элементарная нужда. Вопреки запретам на улицах городов селяне продают овощи и зелень со своих огородов. Пытаются как-то выкручиваться и выживать мелкие предприниматели, которых карантин вынудил закрыть бизнес. Неудивительно, что каждый пятый опрошенный высказался против применения штрафов по отношению к тем, кто нарушил карантин.

Покупательский ажиотаж. Когда началась эпидемия, по всему миру прокатилась паническая атака на супермаркеты. Люди сметали с полок продовольствие, бытовую химию, товары гигиены. Туалетная бумага стала символом этой покупательской истерии. Как не удивительно, но две трети граждан не стали делать каких-либо запасов. Но треть населения - это тоже немало, особенно если они в одночасье отправятся в магазин! Более четверти опрошенных купили про запас бакалейных товаров - крупы, макароны, консервы. В меньшей степени запасались мясными изделиями, овощами и фруктами.

Опасения населения по поводу возможного дефицита товаров в условиях карантина оказались напрасными. Сегодня, почти все респонденты признают, что в магазинах есть все необходимые продуты питания.

Вначале карантин ввели на три недели - до 3 апреля. Многие восприняли его как своеобразные каникулы и озаботились тем, как заполнить свой домашний досуг. Резко возросли продажи товаров для фитнесса, настольных и компьютерных игр, активно раскупали книги и наборы для творчества. Первые дни карантина люди активно заказывали готовую еду на дом - главным образом пиццу и суши. Для онлайн-продаж настало золотое время.

Правда, уже к концу марта покупательский ажиотаж сошел на нет. Карантин продлили до 24 апреля, при этом власти анонсировали возможность его пролонгации. Стало понятно, что сидеть дома придется долго и деньги лучше экономить. Теперь на дом заказывали, главным образом, продукты питания и лекарства. Если до введения карантина вынуждены были экономить на питании 8% опрошенных граждан, то в конце марта - треть.

"Удалёнка". Почти половина тех, кто ранее ходил на работу или учебу после объявления карантина вынуждены были остаться дома. Четверть вынужденных "домушников", продолжили работать или учиться дистанционно. Карантин произвел революцию в сфере занятости - цифровое будущее решительно шагнуло в нашу повседеневность.

Досуг на карантине. Карантин и режима самоизоляции сильно изменил досуговые практики украинцев. Значительная часть населения стала реже гулять на свежем воздухе (47% респондентов), общаться с друзьями (42%), заниматься спортом (20%). Одновременно более трети граждан стали чаще следить за новостями, смотреть фильмы и сериалы, заниматься уборкой и благоустройством дома, а также самостоятельно готовить еду.

По данным компании Фейсбук, что до сих пор самый большой всплеск активности наблюдался ежегодно в новогоднюю ночь, но в марте рекорд был побит. Активность на платформе значительно увеличилась, так как в условиях карантина люди ещё больше общаются в соцсетях. Не исключением стали и украинцы-социальные сети постепенно становятся для них главными поставщиками новостей, площадкой для общения и источником развлечений. Превращаются в Главную Зону Комфорта.

Насколько эффективно власть борется с эпидемией? Население неоднозначно оценивает то, как власть противодействует эпидемии. Половина опрошенных граждан считает, что Президент и правительство неуспешно борется с распространением коронавируса. Особенно критично характеризуется то, как власть обеспечивает доступность медицинской помощи. А ведь сегодня, без преувеличения, это стало вопросом жизни и смерти. Две трети респондентов придерживается точки зрения, что власть не обеспечивает доступность медицинских услуг. Каждый пятый высказал опасение, что не сможет получить медицинскую помощь в случае необходимости.

Опыт других стран показал: для успеха карантинных мероприятий важна солидарность общества. А солидарность общества, в свою очередь, невозможна без доверия к власти. В Украине население склонно не доверять властям, не доверять тому, что говорит власть. Только 21% опрошенных граждан считают, что власть даёт объективную картинку по поводу масштабов эпидемии. Остальные либо полагают, что руководство преувеличивает масштабы эпидемии, либо её приуменьшают. Отсутствие эффективной коммуникации, дезориентация населения, доминирование установки, что правду скрывают порождает панические настроения, приводит к эксцессам. Наглядный тому пример - случившееся в Новых Санжарах.

Эпидемия и рецессия - рука об руку. Пандемия коронавируса стала спусковым крючком глобальной рецессии. В Украине спад производства начался задолго до объявления карантина. Карантинные ограничения и рецессия нанесли сокрушительный удар по экономике и материальному благополучию населения. По данным Союза украинских предпринимателей, после введения карантина 29% украинских компаний приостановили свою деятельность, а 6% - закрылись. Но даже те предприятия, которые продолжили свою работу резко теряют прибыль и вынуждены сокращать персонал.

Из-за карантина каждый десятый занятый потерял свою работу. Половина опрошенных граждан столкнулись с уменьшением регулярного дохода или полной утратой дохода. Особенно пострадали жители крупных городов, где наиболее развиты торговля, сфера общепита и сервиса.

Спад производства и введение карантинных ограничений в одночасье привели к появлению в стране сотен тысяч "новых бедных". Это люди, которые вдруг лишились работы и источника существования. Оказались в ситуации, когда невероятно сложно найти другую работу. Они лишены возможности выехать на заработки за границу или в другой регион. Многие снимали жилье и теперь могут потерять крышу над головой.

Значительная часть украинских граждан (39% опрошенных) не имеет денежных сбережений. В этом Украина мало чем отличается от других стран, в том числе - развитых. В тех же США большинство домохозяйств входят в кризис без финансовой подушки безопасности, часто - с кредитной ношей. Но даже те украинцы, которым удалось в своё время отложить что-то на черный день, не чувствуют себя в безопасности. Две трети респондентов сообщили: если они потеряют источник доходов, их сбережений хватит максимум на один месяц.

Тревожные ожидания. Опыт некоторых стран показал, что можно было избежать карантина. Но это стало возможным только благодаря развитой системе здравоохранения, высокому уровню самодисциплины общества и безусловному доверию к властям. Украина, к сожалению, этими социальными ресурсами не обладала. Обществу еще предстоит дать должную оценку, насколько эффективно власть противодействовала эпидемии и экономическим последствиям карантина.

У населения нет иллюзий на счет того, что с окончанием карантина все их трудности окажутся позади. Люди с тревогой смотрят в будущее. Уже сегодня экономические последствия карантинных ограничений беспокоят украинских граждан больше, чем сама эпидемия. Большинство ожидает, что в ближайшие три месяца ситуация в стране и материальное положение их семей ухудшится. Как бы там ни было, многие считают, что их жизнь изменилась и уже не будет прежней. Эпидемия и карантин стали серьезным испытанием для украинского общества. Но то, что нас ждет впереди, потребует еще больше сил, мужества и терпения.