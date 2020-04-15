Антон Подлуцкий: Если после 24 апреля не начнут снимать карантинные ограничения, ситуация может рвануть куда с

Соучредитель Независимого аналитическо-консалтингового центра Ukrainian Think Tank , продюсер Агентства журналистских исследований (АЖИ) Антон Подлуцкий поделился своим мнением о продлении в Украине карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Подлуцкий заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

В первый раз за месяц выбрался в Киев - опустевший, будто бы утром 1 января. Поговорил с разными людьми.

В бизнесе - швах. Ресурса прочности даже у самых крепких - еще месяца на два, затем - банкротство.

В одной только столице сидят в отпусках за свой счет или уволены около 600 тыс. человек. Товарищ поделился наблюдением за ломбардом, который находится у него практически во дворе: "очередь каждый день, несут все подряд - гитары, миксеры, любое барахло".

То есть история "когда у украинца заканчиваются деньги - он идет менять доллары" уже на исходе. На Пасху, наверное, еще хватит. а далее - хтозна.

По словам знакомых полицейских, количество бытовых преступлений в Киеве - зашкаливает. Драки, пьяные поножовщины и пр. - не каждый может месяц бухать в изоляции в одно- двухкомнатной квартире в компании своей семьи и соседей.

Не знаю точно, что думают в Кабмине. Но, если после 24 апреля не начнут снимать карантинные ограничения, ситуация может рвануть куда сильнее и масштабнее, чем это виделось в начале карантина.