Застройщики планируют поднять цены в конце апреля или начале мая на 10%, – Коваль

Руководитель проектов компании Perfect Group Алексей Коваль заявил, что застройщики пока держат цены на квартиры на докарантинном уровне, но уже планируют волну повышений в конце апреля или начале мая.

Об этом сообщило интернет-издание "КиевVласть".

"Пока цены на наших объектах не менялись. Однако с учетом реального курса мы планируем провести пересмотр в конце апреля или первой половине мая. Для разных объектов на разной стадии готовности увеличение стоимость квадрата составит +10% в гривне. Все будет зависеть от курса доллара", – сказал Коваль.

Напомним, Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 32 дома в 13 жилых комплексах. Сейчас Perfect Group активно строит 11 новых жилых комплексов, среди которых крупнейшими являются жилой комплекс (ЖК) "Лебединый", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris" и другие.