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15 апреля 2020, среда, 19:08 1977 Мнение
Недвижимость 2020-04-15T19:12:58+03:00
Українські Новини
Застройщики планируют поднять цены в конце апреля или начале мая на 10%, – Коваль

Застройщики планируют поднять цены в конце апреля или начале мая на 10%, – Коваль

Сергей Паламаренко
цены на жилье, Perfect Group, Алексей Коваль
Алексей Коваль. Фото: пресс-служба компании
Алексей Коваль. Фото: пресс-служба компании

Руководитель проектов компании Perfect Group Алексей Коваль заявил, что застройщики пока держат цены на квартиры на докарантинном уровне, но уже планируют волну повышений в конце апреля или начале мая.

Об этом сообщило интернет-издание "КиевVласть".

"Пока цены на наших объектах не менялись. Однако с учетом реального курса мы планируем провести пересмотр в конце апреля или первой половине мая. Для разных объектов на разной стадии готовности увеличение стоимость квадрата составит +10% в гривне. Все будет зависеть от курса доллара", – сказал Коваль.

Напомним, Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 32 дома в 13 жилых комплексах. Сейчас Perfect Group активно строит 11 новых жилых комплексов, среди которых крупнейшими являются жилой комплекс (ЖК) "Лебединый", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris" и другие.

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