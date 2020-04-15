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15 апреля 2020, среда, 11:39 1183 Мнение
Силовые структуры 2020-04-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
Сергей Бурлаков: Полиция и суды перешли "на сторону добра" при рассмотрении штрафов за нарушения карантина

Сергей Бурлаков: Полиция и суды перешли "на сторону добра" при рассмотрении штрафов за нарушения карантина

Павел Твердохлиб
Полиция, Суд, Пандемия, Коронавирус, Бурлаков
Сергей Бурлаков. Фото: КП
Сергей Бурлаков. Фото: КП

Точку зрения на ход судебных процессов, в ходе которых рассматриваются протоколы, составленные правоохранителями на граждан, которые подозреваются в нарушении карантинного режима, высказал юрист и телеведущий Сергей Бурлаков. Свое видении ситуации он изложил в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Протоколов за нарушение правил карантина всё больше, но народ это волнует всё меньше. А все потому, что суды с полицией перешли на сторону добра!)) По крайней мере, часть протоколов остаются всё также некачественно составленными, так что судам ничего не остается делать как закрывать дела или отправлять их на доработку обратно в полицию, где ими тоже особо заниматься никто уже не будет.

Но даже в тех случая, в которых протоколы оформлены надлежащим образом и содержат доказательства, суд находит другие доводы, вплоть до своеобразной трактовки ст. 8 ЗУ "О защите населения от инфекционных заболеваний" о том, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов, а значит это можно расценивать как и обязанность государств обеспечить гражданина защитной маской. А это же вызывает сомнения в виновности гражданина? Конечно!

А значит везде-везде наша любимая статья 62 Конституции Украины, согласно которой обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу. Поэтому не получилась провокация полиции в ломбарде, не наказали кассира обмена валют, спортсмена на спортплощадке в парке и баристу с кофемобилем.

Кстати, начали составлять и за нарушение самоизоляции, тем более что Верховная Рада конкретизировала это понятие, внеся соответствующие изменения в закон.

Но что важно - к должностным лицам отношение более строгое, чем просто гражданам, и штрафы побольше - от 34 тысяч. Так что будьте внимательны и не болейте!", - резюмировал свой пост Сергей Бурлаков.

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