Наталья Влащенко: Уклоняться от суда после гибели людей - это неверно и наводит на размышления

Генеральный продюсер телевизионного канала Zik Наталья Влащенко считает, что нежелание бывшего народного депутата Украины Татьяны Черновол (фракция "Народный фронт") и праворадикала Сергея Стернеко, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, доказать свою невиновность в суде, ставит под сомнение как таковую их невиновность.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Чего я точно не понимаю, так это почему люди, которые подожгли (зачем-то) офис ПР (Партии регионов) и сожгли там живого человека - не могут выйти в суд и доказать там свою виновность/невиновность?

Почему Сергей Стерненко, убивший человека и ранивший второго - не может выйти в суд и доказать с адвокатами, что эти двое пришли его убить?

А то, что у них не было ни огнестрельного, ни холодного оружия, а нож был именно у него - случайность. И доганял он их потому, чтобы они никого больше в этот вечер голыми руками не убили?

Но уклоняться от суда после гибели людей - это неверно, и наводит на размышления.

Даже если ты "глубок" и у тебя "хорошая дикция". Эта характеристика, я думаю, должна пригодиться для судьи. Интересно, какая дикция была у доктора Лектера?