Власть приняла бюджет для себя и кредиторов, а не для людей, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Юрий Бойко, комментируя голосования изменений в Государственный бюджет на 2020 год, заявил, что действующая власть приняла бюджет для себя и кредиторов, а не для людей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что фракция ОПЗЖ проголосовала против предложенных властью изменений в бюджет. "Единственное, что там можно было поддержать – это увеличение расходов на медицину. Все остальное – лишь имитация заботы о людях. С коронавирусом и кризисом предлагается бороться за счет граждан, а все внешние выплаты осуществлять в полном объеме, хотя это полностью противоречит тому, что сейчас делают все страны мира", – отметил Бойко.

"Покромсали социальные выплаты и сделали все, чтобы удовлетворить внешних кредиторов. Это не государственническая позиция и она не отвечает суровым реалиям дня", – сказал сопредседатель партии.

Политик подчеркнул, что сейчас нужно было провести реструктуризацию внешних долгов и эти средства направить на поддержку медучреждений, помощь реальному сектору экономики и промышленности, а также социальную защиту людей. "Но сделали с точностью до наоборот. Например, на борьбу с безработицей выделили только 7 млрд гривен, а на обслуживание долгов запланировано 144 млрд гривен", – возмутился парламентарий.

"Изменения в бюджет разрабатывались втихомолку, даже не приглашали Бюджетный комитет. Затем вынесли на рассмотрение и сказали – поддержите, потому что это нужно для государства. На самом деле это нужно для внешних хозяев нынешней власти", – резюмировал Бойко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. В частности, предлагается сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд гривен.

Увеличить финансирование медицины на 100 млрд гривен, программ социальной защиты граждан – почти на 90 млрд гривен, поддержку экономики и регионов – на 25 млрд гривен; и многие другие антикризисные меры.

Этот план с общим бюджетом более 210 млрд гривен позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике.