Антон Кучухидзе: Финансовый комитет подставил Зеленского!

Финансовый комитет просто уничтожает эффективную идею Президента о легализации игорного бизнеса. Зачем возглавлять процесс, который вы не можете довести до ума, и в котором вы не можете профессионально работать?

Президент Зеленский хотел вывести игорный рынок из тени, создать конкурентные условия для всех операторов азартных игр, наполнить бюджет, создать сотни тысяч рабочих мест.

А что народные избранники, ответственные за подготовку финального текста законопроекта о легализации игорного бизнеса?

По данным собственных источников из фракции Слуга Народа удалось узнать, что были проведены манипуляции с таблицей правок по законопроекту 2285-д ко второму чтению, и все в угоду лотерейщиков. Ситуация с законопроектом - сложная, есть депутаты из лотерейного пула (Фролов, Заблоцкий, Тарасенко, Мамка), которые топят за то, чтобы лотерею исключили из закона “Про азартные игры” и она осталась в отдельном законе о лотереях, который уже принят в 2012 году. Также там есть депутаты, сочувствующие лотерейщикам. Гетманцев, глава Финансового комитета ВР, и хотя стремится позиционировать себя как депутата, который не имеет никакого отношения к работе по законопроекту, поскольку не подал ни одной правки, однако имеет неограниченное влияние на процесс. Марусяк - ответственный за законопроект, он мечется между всеми представителями азартных игр, заключает с собой компромиссы: лотерейный пул депутатов совокупно подал почти половину всех правок, и соответственно, если не будет договорённостей с ними, то они заблокируют процесс принятия закона. Параллельно игнорируются интересы других видов азартных игр, у которых нет такого системного лоббиста в лице Главы комитета. Поэтому появляются ограничения для всех видов азартных игр, так как имитация этих видов игорного бизнеса приносит лотерейщикам колоссальные доходы, с которыми им так тяжело прощаться. О каких именно ограничениях идет речь?

Выделим самые основные:

1.депутаты не скрывают, что оказывается давление, чтобы они молчали о манипуляциях с правками, которые должен рассмотреть Комитет и отдать в зал 2285-д на второе чтение.

2.Из законопроекта 2258-д выводится понятие лотерей, их переносят в отдельный закон: это движение в пользу того, чтобы показать, что у лотерейщиков привилегированное положение на рынке, хотя во всем мире лотереи на равне со всеми операторами рынка. Т.е. г-н Марусяк предлагает сохранить монополию лотерей на выдачи лицензий. Может и сам того не понимает.

3.В переходных положениях 2258-д почему-то предлагается отдать лотереям еще и функцию букмекерской деятельности. В Европе - это полный бред, ибо там лотерея - это лотерея, а беттинг - это беттинг. Продавцы груш не берут лицензию на продажу у продавцов яблок, они равные участники продовольственного рынка.

4.Дополнительно к этому, под бездеятельностью Марусяка, лотерейщики также хотят убрать европейскую философию букмекерства, когда можно делать ставки на все, что легально. Например, предлагается сузить сектор букмекерских ставок до уровня реального спорта. Мир давно ушел вперед, и глобальные букмекерские компании принимают ставки, например, на киберспорт, я уже не говорю о том, что политические ставки тоже пользуются популярностью среди игроков. Цель одна - сузить рынок букмекеров. Снова лучшие международные практики не учитываются.

5.Почему-то «гений» азартных игр хочет сделать так, чтобы на одном сайте был только один вид азартных игр, что вызовет смех у западных инвесторов. Ведь, например, на Западе на одном и том же сайте компании есть возможность играть и в казино, и делать букмекерские ставки, и играть в покер, и др. (Betway, Betsson, us.888.com, Bwin).

6.Марусяк и лотерейщики стремятся также сузить круг участников азартных игр: ставки можно будет делать только тем лицам, которые находятся на территории Украины. Полный бред. Если бы так поступал холдинг 888,то их акции никогда бы не росли на уровне 62% в разгар глобального экономического кризиса.

7.Еще один бред, который продвигается, касается игрового оборудования: компания должна быть зарегистрирована только в Украине и владеть всем своим только в Украине. Лучше бы так украинский рынок земли защищали, а не ограничивали доступ иностранных компаний в игорную индустрию.

Еще много правок можно приводить в виде манипуляций в угоду лотерейщиков. Вышеприведенные инициативы не помогут сделать игорный бизнес в Украине честным и доступным для иностранных инвестиций, они привносят усиление коррупционной составляющей рынка и чрезмерную зарегулированность, которая и так уже многие годы отпугивает иностранных инвесторов.

Качество инициатив, которые проходят через бездеятельность депутата Марусяка, полностью противоречит новому качеству политики, о которой говорил еще кандидат Зеленский. Но, на самом деле, Марусяк не понял того, что стал инструментом, такое положение дел можно считать плевком и неуважением лотерейщиков к инициативам президента Зеленского.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Українські Новини»