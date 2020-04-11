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11 апреля 2020, суббота, 15:50 188
Происшествия 2020-04-11T15:51:02+03:00
Українські Новини
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в аварии под Ровно

Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в аварии под Ровно

Таня Войтюк
Авария, ДТП, Контрабанда, смертельное ДТП, Аттила Горват
Авария. Фото: Найполиция
Авария. Фото: Найполиция

Контрабандист Аттила Горват по прозвищу Доки, известный как "король контрабанды Закарпатья", погиб в аварии в Ровенской области.

Об этом со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах сообщает местный информационный ресурс Mukachevo.net.

Авария произошла в субботу около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Великая Омеляна в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет", - рассказали в полиции.

Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения - будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

МашинаМашина Аттилы Горвата. Фото: Нацполиция

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