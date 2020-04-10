У Авакова придумали ноу-хау для освящения пасок, а в трех областях готовятся к комендантскому часу

Шмыгаль передумал и запретил работать в карантин магазинам по продаже стройматериалов. Еще вчера Кабмин разрешил им работать. Забавно, что сами стойки Кабмин не запретил. Интересно, как они будут покупать стройматериалы, онлайн доставкой? Может завтра у Шмыгаля сломается душ или кран. Он подождет три дня доставку и передумает снова?



Мэр Ивано-Франковска рассказал, что 3 западным областям премьер грозит комендантским часом, если распространение вируса не остановится. По этому поводу Марцынкив записал видео. Еще глава правительства в пересказе мэра обещает продлить карантин. Ориентировочно - до начала мая.



Ио губернатора Киевщины тоже не скупится на страшилки - обещает "карантин до осени". И без всяких отсылов к словам премьера. Во первых продление карантина - не компетенция губернатора. Не говоря о том, что он уже третий начальник ОДА Киевщины менее чем за год президентства Зеленского. Так что скорее его поменяют, чем продлят карантин до осени. Таких долгосрочных прогнозов в Украине власти еще не давали.



Кабмин запретил пить алкоголь во время обсервации. Есть еще можно, но уже за свой счет. Хорошо, хоть за саму обсервацию платить не надо - она мало чем отличается от домашнего ареста.



Зеленский сегодня оскандалился цитированием странной социологии. Сайт президента по итогам традиционного совещания главы государства сообщил, что "лишь 3% граждан собираются посетить церковь на Пасху". Крупнейшие социологические группы не публиковали подобных исследований. Мы конечно уточнили у офиса Зе откуда цифры. Но сейчас у них доступ к публичной информации работает из рук вон плохо - его влили в управление обращения граждан и теперь журналистам штампуют отписки как остальным заявителям(



У Авакова обещают на Пасху пускать не больше 10 мирян в каждый храм. И всех - в масках. Священникам можно без них. Очевидно, вирус во время службы их не возьмет? Остальным предлагают насладиться трансляцией.



Интер традиционно покажет службу из Лавры. Другие церкви каналы трансляции пока не анонсировали.



Забавно в МВД видят обряд освящения пасок. Это стоит делать прямо в пекарнях, пишут в полиции. Интересно, они не знают, что до воскрешения Христа дары не освящают? Для сел силовики придумали послабление - выставлять пасхальные корзины у ворот и ждать когда священник сам придет их освятить. Словом, аваковцы - забавные фантазеры. Им бы сказки писать, а не преступников ловить.



В субботу ночью обещают заморозки, а во вторник днем - дождь



Берегите себя