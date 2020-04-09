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09 апреля 2020, четверг, 15:05 681
Медицина 2020-04-09T15:15:42+03:00
Українські Новини
"Новая почта" отправила в Полтаву и Черновцы очередную партию гуманитарной медпомощи

"Новая почта" отправила в Полтаву и Черновцы очередную партию гуманитарной медпомощи

Павел Твердохлиб
Гуманитарная помощь, Новая почта, Инна Поперешнюк
Гуманитарная медпомощь медикам от
Гуманитарная медпомощь медикам от "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

Крупнейший украинский оператор почтовой связи "Новая почта" отправил медицинским учреждениям Полтавы и Черновцов 4-ю партию медицинской гуманитарной помощи для преодоления пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Полтавская областная инфекционная больница получит 100 защитных щитков, 2 158 костюмов биозащиты, городские больницы №3 и №5 – 9 400 медицинских шапочек и кислородный концентратор. По просьбе медиков Черновцов для региона приобретены и отправлены 4 250 высоких бахил и 100 защитных костюмов.

"Наша компания продолжает оказывать посильную помощь медикам в их нелегкой борьбе со смертельной угрозой, которая стремительно распространяется в Украине. Чтобы победить столь коварный недуг, в первую очередь, мы должны обеспечить максимальную защиту врачей и медицинского персонала, которые ценой своего здоровья в круглосуточном режиме находятся на передовой боевых действий с COVID-19. Без всяких сомнений, всеобщими усилиями мы победим вирус. И от каждого из нас сегодня зависит, чтобы эта победа была достигнута с минимальными потерями человеческих жизней", – сказала соучредитель "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года руководство компании приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя 3 дня – 18 марта. Медики получили рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта 2020 года "Новая почта" доставила в Полтаву 2-й транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8 100 респираторов, 3 502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. 5-й городской клинической больнице доставлено 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

По просьбе медиков Черновицкой области "Новая почта" оплатила пошив и доставила в регион 2 000 специальных защитных костюмов.

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