Руководитель социологических программ Института стратегических исследований "Новая Украина" Александр Левцун высказал свое мнение о соблюдении требований общенационального карантина, введенного в Украине для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Сегодня, 6 апреля, вступили в силу новые, более жесткие карантинные ограничения, которые принял Кабинет Министров Украины. Насколько добросовестно их будут соблюдать украинцы? Это далеко не праздный вопрос! Практика показывает, что предыдущие предписания массово нарушались.

Опрос населения Украины, проведенный Группой "Рейтинг" (28-30 марта 2020 года) показал, что только около половины (56%) опрошенных граждан в полной мере ограничили свой выход из дому в связи с карантином. При этом 35% респондентов ограничили свое появление на улице только частично, а 9% - совсем не ограничили.

Опрос городского населения (Киевский международный институт социологии, 21-24 марта 2020 года) обнаружил, что…

всегда выходят из дому только в случае крайней необходимости 39% респондентов;

всегда одевают маски в общественных местах – 23%;

всегда стараются избежать контакта с другими людьми – 26%.

Было бы ошибкой рассматривать нарушение карантина как иррациональный поступок, бездумный каприз. Такие действия имеют свою мотивационную подоплеку, и нередко совершаются вполне осознанно. Что становится причиной подобных поступков?

Новые карантинные предписания требуют обязательное ношение защитных масок в общественных местах. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 14% опрошенных граждан вообще их не одевает их, поскольку считает, что в этом нет необходимости. Четверть респондентов (23%) указали, что не носят маску в общественных местах из-за отсутствия их в продаже (у них этой маски попросту нет). По данным Группы "Рейтинг", каждый пятый опрошенный (19%) совсем не имеет защитной маски, а 39% имеет в недостаточном количестве (т.е. им приходится маски использовать экономно).

В первом случае мы видим проблему, которая связана с информированием населения, с их представлениями об угрозе эпидемии. Во втором случае возникают претензии к ресурсному обеспечению и организационной подготовке властей к эпидемии.

Сама по себе изоляция – сильный стресс. Уже в конце марта четверть (23%) опрошенных охарактеризовали своё эмоциональное состояние как "напряженное" или "достаточно напряженное". И этот напряжение будет нарастать. Почти половина (42%) респондентов указали, что смогут находиться в стенах дома не более пяти дней, если введут запрет выходить из дому (Группа "Рейтинг").

Напряжение неизбежно будет провоцировать эксцессы. В киевском Гидропарке съемочные группы двух телеканалов готовили материал о результатах инспектирования столичных парков на предмет соблюдения карантинных ограничений. Один из мужчин на спортивной площадке возмутился замечанию журналистов о том, что он нарушает карантин. Мужчина напал на съемочную группу и повредил их технику. Другой неизвестный применил физическую силу по отношению к другим журналистам.

Нарушать карантинные ограничения людей вынуждает не только стресс изоляции, но и нужда. На улицах городов селяне вопреки запретам продают овощи и зелень со своих огородов. Пытаются как-то выкручиваться и выживать мелкие предприниматели, которых карантин вынудил закрыть бизнес. Неудивительно, что каждый пятый опрошенный (19%) высказался против применения штрафов по отношению к тем, кто нарушил карантин (Группа "Рейтинг").

Группы "Рейтинг" и компании Gradus независимо друг от друга показали, что у большинства респондентов денежных сбережений ("финансовой подушки безопасности") хватит не более чем на месяц. По данным КМИС (опрос населения Украины 27-30 марта), уже сегодня экономические последствия карантинных ограничений беспокоят украинских граждан больше, чем сама эпидемия (указали соответственно 43 и 34% респондентов). Недовольство людей своим материальным положением становится источником недоверия и критики в отношении властей. В том числе – в отношении тех решений, которые направлены на противодейстивие эпидемии.

Как будут восприняты новые карантинные ограничения? Будет ли услышан призыв оставаться дома? Станет ли это для украинцев императивом в повседневной жизни? Опыт борьбы с коронавирусом показал: для успеха карантинных мероприятий важна солидарность общества. А солидарность общества, в свою очередь, невозможна без доверия к власти.

В Украине население склонно не доверять властям, не доверять тому, что говорит власть. Только 21% опрошенных граждан считают, что власть дает объективную картинку по поводу масштабов эпидемии (Группа "Рейтинг"). Остальные либо полагают, что власти преувеличивают масштабы эпидемии, либо её приуменьшают. Отсутствие эффективной коммуникации, дезориентация населения, доминирование установки, что правду скрывают порождает панические настроения, приводит к эксцессам. Наглядный пример тому – случившееся в Новых Санжарах (Полтавская область).

Чтобы успешно противостоять эпидемии, украинская власть должна продемонстрировать лучшие деловые и моральные качества, и в первую очередь – этику самоограничения. Только в этом случае она может рассчитывать на понимание и солидарность граждан. В противном случае, критическую ситуацию в связи с эпидемией и экономической рецессией усугубит кризис доверия к власти.

Источники социологических данных:

Результаты опроса населения Украины, проведенного Группой "Рейтинг" 28-30 марта 2020 года.

Результаты опроса городского населения, проведенного КМИС 21-24 марта 2020 года.

Результаты опроса населения Украины, проведенного КМИС 27-30 марта 2020 года.