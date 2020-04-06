За 3 месяца 2020 году на журналистов нападали 15 раз, большинство жертв - женщины, - НСЖУ

За первые 3 месяца 2020 зафиксировано 15 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего физическая агрессия к журналистам проявлялась на Львовщине - 3 случая, а также по два инцидента в Одессе, Херсоне, Киевской и Харьковской. В большинстве инцидентов пострадали женщины - 10 журналисток стали жертвами атак. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Одним из самых резонансных преступлений стал поджог авто корреспондента Радио Свобода Галины Терещук во Львове. Происшествие произошло в ночь на 30 января.

- В 12:00 машина засигналила, человек выглянул в окно, машина уже горела. Соседи тоже это увидели, - говорит Галина Терещук в комментарии пресс-службе НСЖУ. - По фрагментам видео увидели, что подошел человек в маске, положил какие-то пакеты и подожог зажигалкой. Ему кричали, мол, что он хочет улицу поджечь, но он сказал, что именно эту машину ему надо поджечь, и убежал.

За неделю руководство МВД сообщило, что правоохранители нашли преступника. Поджигателем оказался студент. Также следствие настаивает, что установило и организатора и заказчика преступления.

С введением в марте в Украине карантинных мероприятий, зафиксированы случаи агрессии к репортерам, которые освещают меры по преодолению эпидемии коронавируса.

Один из показательных нападений произошло 24 марта на Хмельнитчине. Владелец магазина, торгующего средствами личной гигиены, повредил руку корреспонденту телеканала NEWSONE Татьяне Сивоконь, пытаясь помешать съемке сюжета о продаже медицинских масок.

- Мы поднялись в магазин, увидев камеру, мужчина среагировал не совсем адекватно, начал вырывать пакет с масками. Говорил, что маски не продает, что они для сотрудников, - заявила Сивоконь при включении с места происшествия в прямой телеэфир. После этого она сказала, что будет вызывать полицию. - Воспользовавшись тем, что оператор отошел, человек обошел и напал на меня, начал заламывать руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать из рук пакет с масками. При этом повредил и наш микрофон.

Татьяна Сивоконь обратилась в больницу из-за сильной боли в руке. Врачи обнаружили у женщины сильное повреждение связок и наложили на руку гипс.

Так же во время подготовки сюжета о карантинных мероприятия уже в городе Каменка-Бугская во Львовской области владелец магазина препятствовал журналистам телеканала "Первый Западный". Съемочную группу закрыли в помещении магазина и не выпускали.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены случаями препятствования журналистской деятельности и тем, что жертвами нападений преимущественно становятся женщины.

- В Украине в целом уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высокий, но нападения на женщин особенно возмутительны, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - В каждом случае следует обеспечить не только надлежащее расследование и наказание виновных, но и нужно добиться широкого общественного осуждения тех, кто применяет силу к женщинам.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." формируют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.