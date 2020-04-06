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06 апреля 2020, понедельник, 09:06 1597
Происшествия 2020-04-06T09:08:22+03:00
Українські Новини
Популярный украинский блогер погиб в аварии Подмосковье

Популярный украинский блогер погиб в аварии Подмосковье

Таня Войтюк
Авария, ДТП, Подмосковье, смертельное ДТП

В России погиб в ДТП популярный блогер из Украины Павел Петель. Смертельная автомобильная авария произошла на Симферопольском шоссе в российском Подольске.

О трагедии сообщает Telegram-канал Mash.

4 апреля Павел направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку. На подъезде к столице РФ водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в стоящий на заправке грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье авто и погиб сразу. Кроме него погиб водитель легковушки и еще один пассажир.

Авария. Фото: Telegram/MashАвария. Фото: Telegram/Mash

Павел Петель был гражданином Украины, а в России ближайших родственников у него нет - так что в нынешней ситуации могут возникнуть сложности с захоронением тела на Родине. 

Он родился в Днепре в малообеспеченной семье. В 2010 году он приехал в Россию, где и начал заниматься бодибилдингом. Он известен своим участием в телешоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде и с ярким макияжем. Он также вел видеоблог в YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

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