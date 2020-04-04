Юрий Бойко: Платить сейчас по внешним долгам – это как экспортировать маски во время эпидемии

Приоритетом для правительства должно стать финансирование необходимых расходов бюджета внутри страны, особенно на медицину и социальную защиту людей, а внешний долг необходимо реструктуризировать. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер", передает пресс-служба партии.

"Власть перепутала приоритеты. Корректировку бюджета нужно начать с того, что перестали платить по внешним долгам. В мире форс-мажор, поэтому Украине нужно реструктуризировать задолженность, а деньги направить на решение тех вопиющих проблем, которые у нас есть", – заявил народный депутат.

Юрий Бойко считает неправильным решение власти забирать последнее у местных бюджетов, но при этом не экономить на себе. "Сокращение должно быть и справедливым, и разумным. Нужно урезать расходы и центральных органов власти – терпеть, так всем. Но ни в коем случае не трогать социально незащищенных граждан, которые и так сейчас в тяжелой ситуации", – заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что фракция ОПЗЖ разработала и предложила Антикризисный план, реализация которого позволит стране справиться не только с эпидемией, но и с экономическим кризисом. Некоторые его пункты учтены в законе, принятом Верховной Радой: определенные налоговые льготы, недопущение налоговых проверок на период карантина и т. д.

"Важно чтобы бизнес, в особенности малый бизнес, почувствовал поддержку государства, надо давать ему доступные кредиты, прямое бюджетное финансирование. Там, где люди не сокращены и получают зарплату, их надо поддерживать. Через месяц все закрытые предприятия нужно открывать, потому что это сотни тысяч рабочих мест. Это прямая обязанность правительства – разработать эту программу", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, по итогам первых трех месяцев текущего года госбюджет недобрал 11,6% или 27,6 млрд грн доходов от плана на период.

Медицина недофинансирована на 17,3% или на 0,93 млрд грн, поддержка экономики – на 22,7% или 0,58 млрд грн, образование – на 18,9 % или 1,1 млрд грн, социальная защита – на 11,3% или 6,2 млрд гривен.