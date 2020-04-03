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03 апреля 2020, пятница, 21:47 21
Политика 2020-04-03T21:47:47+03:00
Українські Новини
Зеленский окончательно переродился в Порошенко, - ОПЗЖ

Зеленский окончательно переродился в Порошенко, - ОПЗЖ

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала власти страны вернуться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, поскольку переговоры о мирном урегулировании в рамках ТКГ заведены в тупик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии. 

В партии напомнили, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 марта этого года планировалось согласование широкого круга вопросов по мирному урегулированию.

В том числе утверждение пошагового порядка разведения сил и средств на линии разграничения, списков обмена удерживаемыми лицами, порядка разминирования территорий. 

Однако украинская делегация согласованные предложения подписать отказалась. 

"Это означает, что украинская власть полностью отбросила обязательства, взятые перед украинским народом и нашими международными партнерами. Все предвыборные обещания забыты. Взят курс на продолжение боевых действий, распродажу страны, насаждение примитивного национализма в культурной, языковой и гуманитарной политике. Владимир Зеленский пошел на союз с партией войны и окончательно переродился в Петра Порошенко. Ради этого не стоило идти в политику", - заявили в ОПЗЖ.

В партии потребовали от президента Украины объяснения причин, по которым власть изменила свою переговорную позицию на заседании ТКГ 26 марта.

"Является ли отказ от выполнения обязательств новой официальной позицией или это результат бездумных действий членов делегации?" - спросили в "ОПЗЖ".

Оппозиция также напомнила президенту о его персональной ответственности как главы государства за ход и результаты мирных переговоров, призвала вспомнить свои предвыборные обещания и вернуться к диалогу. 

"Мир – это ключевое требование украинского народа, которое президент обязан выполнить. Еще пять лет боевых действий и нищеты Украина просто не выдержит", - заявили в партии.

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