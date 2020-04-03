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  • Александр Дубинский: из-за новых карантинных органичений голод в Украине настанет через 2-3 недели
03 апреля 2020, пятница, 16:28 649
Политика 2020-04-03T16:28:49+03:00
Українські Новини
Александр Дубинский: из-за новых карантинных органичений голод в Украине настанет через 2-3 недели

Александр Дубинский: из-за новых карантинных органичений голод в Украине настанет через 2-3 недели

Таня Войтюк
Кабмин, Александр Дубинский, Денис Шмыгаль, карантин в Украине
Александр Дубинский
Александр Дубинский

По мнению депутата Александра Дубинского, новые ограничительные меры каранатина, которые Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем утвердил сегодня, могут обернуться серьезными финансовыми проблемами для украинцев. Об этом она написал на Facebook.

Премьер Шмигаль представил новые ограничения для украинцев в связи с пандемией.

С 6 апреля - больше 2 человек не собираться. Транспорт полностью отменяется во всей стране.

Ожидается введение комендантского часа.

Если спросите - чего я жду от этих ограничений, - я отвечу.

Голода через 2-3 недели.

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