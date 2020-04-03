Александр Дубинский: из-за новых карантинных органичений голод в Украине настанет через 2-3 недели

По мнению депутата Александра Дубинского, новые ограничительные меры каранатина, которые Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем утвердил сегодня, могут обернуться серьезными финансовыми проблемами для украинцев. Об этом она написал на Facebook.

Премьер Шмигаль представил новые ограничения для украинцев в связи с пандемией.

С 6 апреля - больше 2 человек не собираться. Транспорт полностью отменяется во всей стране.

Ожидается введение комендантского часа.