Александр Дубинский: из-за новых карантинных органичений голод в Украине настанет через 2-3 недели

По мнению депутата Александра Дубинского, новые ограничительные меры каранатина, которые Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем утвердил сегодня, могут обернуться серьезными финансовыми проблемами для украинцев. Об этом она написал на Facebook. Премьер Шмигаль представил новые ограничения для украинцев в связи с пандемией. С 6 апреля - больше 2 человек не собираться. Транспорт полностью отменяется во всей стране. Ожидается введение комендантского часа. Если спросите - чего я жду от этих ограничений, - я отвечу. Голода через 2-3 недели.