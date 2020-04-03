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03 апреля 2020, пятница, 11:11 182
Верховная Рада и партии 2020-04-03T12:00:02+03:00
Українські Новини
Эпидемия коронавируса показала, что наша медицина не готова к массовым случаям заражения, - Бойко

Эпидемия коронавируса показала, что наша медицина не готова к массовым случаям заражения, - Бойко

Павел Твердохлиб
Медицина, Бойко, Пандемия, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

"Реализация Антикризисного плана ОП-ЗЖ позволит медикам подготовиться к пику эпидемии." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам, информирует портал политической силы.

"Эпидемия коронавируса показала, что наша медицина не готова к массовым случаям заражения. И в ситуации, когда вместо того, чтобы обеспечить защиту медиков, подготовить больницы, чиновники за границу маски продавали, а не закупали тесты. Время было упущено, так что карантин был оправданной мерой. Поэтому мы рассматриваем его как возможность успеть подготовить лечебные учреждения и медицинский персонал - обеспечить медицинскими препаратами, привезти оборудование, поднять зарплату врачам, остановить второй этап так называемой медреформы", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что говорить о каких-то конкретных сроках действия карантина пока трудно, главное - оградить людей от массового заражения.

"Сейчас сложно сказать, на какой срок продолжат карантин. Но до тех пор, пока мы не подготовим медицину и не поймем, что пик заболеваемости пройден, его отменять нельзя. И каждый человек должен отнестись к этому с пониманием и строго придерживаться карантинных мер", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Оппозиционная платформа - За життя разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. В частности, предлагается сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд грн. Увеличить финансирование медицины на 100 млрд. грн., программ социальной защиты граждан - почти на 90 млрд грн., поддержку экономики и регионов - на 25 млрд грн. и многие другие антикризисные меры.

Этот план с общим бюджетом более 210 млрд грн. позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике.

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