"Орел и решка" будут исследовать мир на карантине

В воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на "Интере" состоится премьера нового сезона тревел-шоу – "Орел и решка. Карантин". Проект отправляется в путешествие по новому маршруту – миру на карантине. Теперь ведущими станут друзья "Орла и решки" из разных стран. Они покажут зрителям, как меняется наша жизнь сегодня, и расскажут о правилах, по которым живут разные города во время пандемии коронавируса.

"Команда "Орла и решки" объездила почти весь мир, рассказывая, как можно отдохнуть за 100 долларов или же имея "золотую" карту с неограниченным бюджетом, но сейчас мы вынуждены признать: сегодня лучше остаться дома, – говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова. – Однако сидеть на одном месте мы не можем, поэтому нашли выход – предложили всем нашим друзьям и зрителям стать ведущими "Орла и решки" и рассказать о жизни в своем городе во время карантина. В каждом выпуске тревел-шоу "Орел и решка. Карантин" мы будем вспоминать места, в которых побывала команда проекта, и узнавать последние новости от наших спецкорреспондентов из разных уголков мира".

Орел и решка. Карантин

Когда страны начали объявлять о закрытии границ, команда "Орла и решки" снимала новый выпуск сезона "Чудеса света 2" в Индии. В первой "карантинной" программе зрители увидят, как съемочная группа проекта экстренно возвращалась домой. И как теперь обстоят дела в Индии, которая отправила все свое миллиардное население под домашний арест.

Новый сезон "Орел и решка"

Также "Орел и решка. Карантин" покажет, что сейчас происходит в Италии – первой из европейских стран, попавших под удар эпидемии. Зрители увидят знаменитые бутики Милана, в которые теперь не попасть даже с "золотой" картой, и Миланский собор, перед которым уже никто не делает фотографий. Узнают, какие ограничения пришли в жизнь итальянцев и что будет за их нарушения. А еще – как переносят самоизоляцию жители Нью-Йорка, Валенсии, Сиэтла и Сеула.

Карантин в других странах

Также "Орел и решка" покажет, какие порядки теперь царят на "родине" коронавируса – в Китае. Почему без телефонного приложения, маски и градусника китайцы не выходят даже за пределы своего микрорайона? Ответы на эти и многие другие вопросы – в первом "карантинном" выпуске тревел-шоу "Орел и решка" в воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на телеканале "Интер".