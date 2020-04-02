подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 16:30 84
Lifestyle 2020-04-02T16:31:05+03:00
Українські Новини
"Орел и решка" будут исследовать мир на карантине

"Орел и решка" будут исследовать мир на карантине

Таня Войтюк
Интер, Путешествия, Карантин в мире, Орел и решка
"Орел и решка" во время карантина

В воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на "Интере" состоится премьера нового сезона тревел-шоу – "Орел и решка. Карантин". Проект отправляется в путешествие по новому маршруту – миру на карантине. Теперь ведущими станут друзья "Орла и решки" из разных стран. Они покажут зрителям, как меняется наша жизнь сегодня, и расскажут о правилах, по которым живут разные города во время пандемии коронавируса.

"Команда "Орла и решки" объездила почти весь мир, рассказывая, как можно отдохнуть за 100 долларов или же имея "золотую" карту с неограниченным бюджетом, но сейчас мы вынуждены признать: сегодня лучше остаться дома, – говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова.  Однако сидеть на одном месте мы не можем, поэтому нашли выход  предложили всем нашим друзьям и зрителям стать ведущими "Орла и решки" и рассказать о жизни в своем городе во время карантина. В каждом выпуске тревел-шоу "Орел и решка. Карантин" мы будем вспоминать места, в которых побывала команда проекта, и узнавать последние новости от наших спецкорреспондентов из разных уголков мира".

Орел и решка. КарантинОрел и решка. Карантин

Когда страны начали объявлять о закрытии границ, команда "Орла и решки" снимала новый выпуск сезона "Чудеса света 2" в Индии. В первой "карантинной" программе зрители увидят, как съемочная группа проекта экстренно возвращалась домой. И как теперь обстоят дела в Индии, которая отправила все свое миллиардное население под домашний арест.

Новый сезон Новый сезон "Орел и решка"

Также "Орел и решка. Карантин" покажет, что сейчас происходит в Италии  первой из европейских стран, попавших под удар эпидемии. Зрители увидят знаменитые бутики Милана, в которые теперь не попасть даже с "золотой" картой, и Миланский собор, перед которым уже никто не делает фотографий. Узнают, какие ограничения пришли в жизнь итальянцев и что будет за их нарушения. А еще – как переносят самоизоляцию жители Нью-Йорка, Валенсии, Сиэтла и Сеула.

Карантин в других странахКарантин в других странах

Также "Орел и решка" покажет, какие порядки теперь царят на "родине" коронавируса – в Китае. Почему без телефонного приложения, маски и градусника китайцы не выходят даже за пределы своего микрорайона? Ответы на эти и многие другие вопросы – в первом "карантинном" выпуске тревел-шоу "Орел и решка" в воскресенье, 5 апреля, в 12:00 на телеканале "Интер".

Больше новостей о: Интер Путешествия Карантин в мире Орел и решка

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
Уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, - опрос
Новости
Приложение "Дія" начало работать: какие услуги можно получить онлайн 17:20
Почти 10,5 тыс. клиентов АО "Днепрогаз" пользуются чат-ботом 7104ua в мессенджере Viber 17:15 Пресс-релиз
100 тыс ПЦР-тестов, купленных Ярославским за $850 тыс., прибыли в Борисполь 17:10
МАГАТЭ. Фото:ru.wikipedia
МАГАТЭ отправит партию оборудования для обнаружения коронавируса в более, чем 40 стран мира 17:02
Фармацевтическая отрасль должна стать стратегической для национальной безопасности, - "Фармак" 17:00
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok