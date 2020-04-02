Антон Кучухидзе: Как же глобальный игорный бизнес живет в период кризиса?

Ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что игорный бизнес, как часть глобальной экономики, также несет потери в связи с экономическим кризисом.

Однако есть разница в том, что кто-то потеряет больше, кто-то меньше. Игорная индустрия – это неоднородная сфера, которая объединяет наземные заведения (например, казино) и онлайн-гемблинг.

Согласно экономическому анализу конца марта 2020 года, ожидается, что падение доходов глобальной игорной индустрии будут больше 12,5% . Например, в той же Италии, которая больше всего пострадала от коронавируса, и где больше всего, чем в других европейских странах, наполнялся бюджет доходами от игорного бизнеса в размере $ 21 млрд, падение индустрии составит больше 9%, т.е. почти $ 2 млрд. От этого никуда не деться. Есть и более драматический пример в лице так называемого азиатского Лас-Вегаса – Макао. Более 80% доходов данного специального административного района КНР зависит от казино. Падение сохранится в силу того, что 2 недели назад Макао перекрыл въезд людям с материкового Китая (это 90% туристов региона), с соседних Гонконга и Тайваня. Соответственно, у региона будут колоссальные проблемы с самостоятельным обеспечение собственных нужд. Из-за проблем с казино Макао потеряет более $ 16 млрд.

США – также не исключение, потери колоссальные, страна принимает чрезвычайные меры в борьбе с коронавирусом. Согласно с данными Американской Ассоциации игорного бизнеса на 1-ое апреля 2020 г., если казино в США будут закрыты еще 8 недель, то это приведет к падению данного рынка на $ 21 млрд. Однако, когда мониторишь новости американского гемблинга, то в глаза бросается и то, что американские эксперты сожалеют не столько о потерях денежных, а от того, что в результате этих финансовых потерь операторы азартных игр будут выделять меньше денег на благотворительность. В Штатах, уважающая себя компания в сфере игорного бизнеса, очень активно продвигает концепт социальной активности бизнеса и деньгами поддерживает благотворительные проекты.

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что в игорной индустрии, как и в любом секторе экономики, кто-то в кризис теряет, а кто-то в кризис зарабатывает. Это абсолютно не касается какого-то злорадства, таковы законы любого рынка.

Легче всего кризис конечно же переносит онлайн сегмент азартных игр. Даже стоимость акций таких компаний растет в кризис: стоимость акций холдинга 888 вырос на 62%, NetEnt – 42%, Playtech – 28%. Так что, у игорного бизнеса не все потеряно.

Для Украины очень важны международные тренды развития игорного бизнеса, поскольку после открытия рынка земли и рассмотрения антикризисных законопроектов, следующим мощным законопроектом для работы в парламенте станет, как раз, проект по легализации игорного бизнеса.

Почему? Потому, что это уже условие Закона Украины о бюджете на этот год, т.е. это норма закона: раз написано, что 4 млрд грн получит государство от игорного бизнеса, значит, эту цифру нужно подкрепить законодательно.

Также стоит учитывать мировой тренд, что даже если наземные игорные заведения не работают, онлайн гемблинг все равно продолжает свое развитие и несет деньги в бюджет страны, а самое главное – сохраняет созданные рабочие места. Не нужно забывать, что вне зависимости от карантинных ограничений, лицензионные платежи в бюджет поступят фактически моментально. Ну, и нужно украинскому законодателю и Кабмину присмотреться к американской логике гемблинга: не просто администрировать деньги игорного бизнеса для государства, а создать такой социально-экономический климат, чтобы компании игорной индустрии становились крупными благотворителями. Необходимо увязать эти две истории для того, чтобы государство и общество получало не только деньги на медицину, спорт или образование, но и дать еще один толчок развитию благотворительного движения в Украине, как когда-то волонтеры спасли армию от развала.

В период ослабления государства, позитивная коммуникация бизнеса и общества идет дополнительным вспомогательным механизмом для усиления государственности.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"