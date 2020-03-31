Рада разрешила не платить за аренду помещений, но не всем. Сивохо уволили, 2 министров назначили

Сегодня 20 день карантина. Он продлится минимум еще 25 дней.



Сегодня рада собралась на внеочередное заседание. Кстати, Зеленский Тимошенко и Порошенко сняли свои защитные маски в зале



Рада приняла несколько законов, призванных помочь пережить карантин. Во-первых, втрое увеличили доплаты медикам, которые работают с коронавирусом. Еще разрешили лечить коронавирус не зарегистрированными лекарствами и применять методики Китая, ЕС и США, которые пока не вошли в наши протоколы лечения.

И, пожалуй, главное решение – парламент разрешил не платить за аренду офисов и другой недвижимости на время карантина. Но не всем, а только тем, кто не может их использовать. И в этом кроется главная загвоздка написанного в попыхах законопроекта. Если ваш условный салон красоты закрыт из-за карантина, но в нем ваше оборудование и мебель – вы можете его использовать или нет? В общем, законопроект усилит переговорные позиции арендующих площади, но суды могут стать и на сторону собственников. Лучше договориться миром)



Рада провалила сокращение бюджета и со второй попытки назначила 2 новых министров. МОЗ возглавил Максим Степанов - одесский губернатор времен Порошенко, а Минфин - Сергей Марченко - работал в Администрации Порошенко. Малоизвестный госчиновник, который запомнился разве тем, что студенты запустили в него тортом в ответ на угрозу сократить стипендии. Вот это видео.

Зеленскому срочно нужен кредит МВФ, поэтому Рада сегодня приняла "антиколомойский закон", по которому олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда. Устроит ли МФВ лишь первое чтение или они будут настаивать на вступлении закона в силу? И второе требование МВФ - запустить рынок земли. На момент выпуска рассылки Рада все еще слушает поправки. Рассмотрели 3300 из 4000.



Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.

Не самая высокая должность, но она позволяла ему на госуровне продвигать идею мира и платформу примирения. Теперь это все в прошлом. Сивохо явно расстроен и косвенно упрекает Зеленского: "на теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну"



Теперь по теме мира у Зе остался лишь Ермак. Но по нему вострой день вяло идет коррупционный скандал с братом. Депутат Лерой опубликовал видео, где брат главы офиса президента встречается с претендентами на госдолжности, обсуждает с ними цены на кресла и как будут делить доход. Правда никого из претендентов так и не назначили, но САП открыла дело.



До пятницы будет холодно, ночью заморозки.

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