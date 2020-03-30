О спорах, которые постоянно происходят во обществе между любителями охоты и ее ярыми противниками, свое мнение высказал журналист Александр Децик.

"Читая комментарии так называемых зоозащитников диву даешься. Где пролегает черта между простым неприятием чужой идеологии и агрессивной атакой инакомыслящих?

Травля, которую устраивают сторонникам охоты нежные девушки, добропорядочные мамочки и благообразные старушки вряд ли имеет аналог в современном мире. Хотя нет, имеет: в памяти почему-то возникает два образа- крушащие солнечные батареи коренные африканцы и беснующаяся толпа в Донецке, оплевывающая и осыпающая проклятьями наших военнопленных.

Одни крушили стройные ряды солнечных батарей потому что просто не могли понять пользу, которую могут принести их нищей стране новые технологии. Это очень похоже на зашоренное сознание так называемых “зооозащитников”: они за фактом умерщвления животного не видят всей картины. Им жаль зверушку здесь и сейчас, но в их мозаичном сознании не укладывается, что эта зверушка в нынешних условиях - не творение Божье из райских лугов, а такой же продукт хозяйственной деятельности человека, как и курочка, из которой сделаны их любимые наггетсы и теленок, из которого получается маложирная телятина.

Им не понять, что это животное не только выжило благодаря охотникам, отвоевавшим у наступающих полей и вырубок участок леса, но и во множестве случаем появилось на свет только благодаря им. Именно охотники не просто готовы любить до слез любую малую тварь, но делают все для того чтобы эта тварь - а для них желанный объект охоты, - в лесах появился. Почему появился, спросите вы? Да потому что леса сейчас пусты, и не охотники в этом виноваты. Кто? Наступающая цивилизация, с/х и браконьеры! Нет, охотники и браконьеры - не одно и то же, совсем. Для вас одно? Неудивительно. Давайте я просто объясню: и у полиции, и у преступников есть оружие. Но они о разном мечтают. Так понятно? Браконьер- преступник, которого нужно садить в тюрьму. Он крадет у нас у всех, но прежде всего - у охотника, который годами выпестовывает стадо, чтобы взять из него ягненка. Ночью приходит браконьер и стреляет десяток.

Но знаете кто хуже браконьера? Дремучий неуч-зоозащитник. Он готов лицо разорвать охотнику, спилить все вышки, поломать их ружья, лечь под джипы - лишь бы только охотник не пошел в лес и не убил (давайте не будем в эвфемизмы) - того одного “ягненка из стада”. Знаете чего они добьются? Возможно, им даже удастся максимально усложнить жизнь законопослушным охотникам. Охотники плюнут, повесят ружья на стенку и начнут собирать марки. Или нет, поедут в Польшу и Венгрию - там и зверя больше, и отношение к охотникам, как приносящим доход в казну, уважительное.

А зоозащитники? Убедившись, что охотники больше в лес не приедут, они, сверкая голыми щиколотками, свернут транспарантики и вернутся в город, пить свое Латте Макьято с миндальным молоком в уютных кафешечках.

А в лес придут браконьеры за своей пайкой, а потом пильщики леса, а за ними - холодные и бескормные зимы, располовинящие поголовье, а за ними родные наши волчок с лисичкой, ну и пришлые шакал с енотовидкой, для того чтобы взять налог молодняком, а за ними - всем придет конец.

Нет, не зоозащитникам, они будут и далее рыдать, и возбуждаться, но теперь уже в городе, от плешивого котенка или требующего психолога щенка с глубоким неврозом. Конец придет зверям, тем, которые когда-то были нужны охотникам, поэтому их охраняли, разводили, подкармливали, считали.

Возвращаясь ко второй аналогии - проходу колонны наших пленных по оккупированному Донецку, - я не припомню больше настолько ярких и чистых примеров открытой бесконечной, захлестывающей и душащей ненависти. Помните ту толпу? Зоошиза даст им фору. Не верите? Вот несколько цитат:

Нина Дроздова Пусть здохнет этот урод

Ludmila Sklyaruk Тварь,его надо на отстрел!

Елена Соболева Пристреліть цю падлу так, щоб помирав довго и

Галина Гавришкевич Хай здохне від коронавірусу, чмо!

и тд

И это всего несколько комментария под одной из тем, в которой “зоошиза” обсуждает проект закона об охоте - кстати, прогрессивного и европейского закона. В Европе, к слову, охота не только серьезная часть дохода бюджета, но и культурное наследие. Во Франции, например, за препятствование проведению охоты светит реальный срок.

Кстати, вы когда-нибудь были свидетелями подобного свирепствования и такой ненависти по отношению к так называемым “зоозащитникам” со стороны охотников? Вот-вот...Охотники стараются все объяснить, строят доказательства на фактах, приводят аргументы.

Но разве агрессивной толпу можно объяснить, как устроено охотничье хозяйство и откуда в современных лесах берутся звери? Это эмоции, вопли, слезы и сопли. Ну еще и немножко грантов, каких-то несколько сотен тысяч долларов в год, сущий пустяк.

Они кричат ”хотим как во Франции и в Германии”, но им невдомек, что там, как и почти везде в цивилизованном мире, богатый зверями лес- заслуга охотников.

И вот в Раду внесен законопроект 3200-1. Пойдут ли законодатели на поводу у бесноватых или прислушаются к европейскому опыту? 750 тысяч украинских охотников замерли в ожидании." - резюмировал свою заметку Александр Децик.