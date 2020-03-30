Андрей Портнов: Порошенко договорился с властями проголосовать за "законы МВФ" в обмен на ослабление уголовно

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов проинформировал своих читателей на странице в социальной сети Facebook о довольно неожиданном повороте во взаимоотношениях действующей власти и одной из групп "непримиримой" оппозиции в Верховной Раде - фракции Петра Порошенко. По информации Портнова, депутаты от "Европейской солидарности" якобы будут поддерживать на ближайшем заседании Парламента законопроекты власти.

"Друзья, информирую, что между властями и Порошенко произошла договорённость о поддержке его фракцией решений, необходимых для получения транша МВФ.

Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника, ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств.

Если совсем простым языком - торгуют с преступником за деньги МВФ. Закончится это плохо для обеих сторон.", - резюмировал свою заметку Андрей Портнов.