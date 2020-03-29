По инициативе председателя ОГА Андрея Прокопенко в Черниговской области появилась современная ПЦР-лаборатория

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Андрей Прокопенко: "В среду, 25 марта, мы передали в Черниговский областной лабораторный центр Минздрава современное лабораторное оборудование для проведения диагностики коронавирусной инфекции на основе полимеразной цепной реакции".

В лабораторном центре уже проведено его настройки и тестовые исследования, которые показали, что оборудование работает корректно. Результаты направлены Киев. Предварительно, с понедельника-вторника лаборатория сможет полноценно работать.

Средства на приобретение были собраны за один день. Первый взнос сделал Андрей Прокопенко - перечислил месячную зарплату 45000 гривен, а дальше инициативу поддержали АО "Славянские обои - КФТП", ООО "Украинский аграрный холдинг", ООО "Индустриальная молочная кампания", Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко и депутат областного совета Валерий Кулич.



К лабораторному оборудованию сразу купили и необходимое дополнительное оборудование, стерильные боксы и центрифуги.

На этой неделе от государства область получила 1800 ПЦР-тестов. Поэтому отныне лабораторная диагностика на коронавирус проводиться в Чернигове.

По словам директора Чернигивського областного лабораторного центра Николая Донца, за один раз исследуется 12 биоматериалов. При необходимости лаборатория будет работать в три смены, и за сутки могут исследовать 36 образцов. ПЦР-тестирование для жителей области бесплатное.

Также, как сообщил Андрей Прокопенко, за последнюю неделю за счет бюджета и благотворителей приобретено еще шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.