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  • Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно?
29 марта 2020, воскресенье, 14:38 3089
Политика 2020-03-29T16:00:02+03:00
Українські Новини
Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно?

Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно?

Таня Войтюк
МОЗ, Министр здравоохранения, Максим Степанов
Максим Степанов
Максим Степанов

Максима Степанова, медика по образованию, уже пророчили в Министры здравоохранения еще в правительстве Гончарука, когда меняли Супрун. Однако в последний момент назначили Зоряну Скалецкую – человека Радуцкого, которого, напомним, обвиняют в вывозе из страны крупной партии респираторов. Потом кандидатуру Степанова рассматривали, когда "уходили" Скалецкую. Однако назначили Илью Емца – того самого, который заявил журналистам, что от короновируса в Украине "умрут все пенсионеры".

Что же известно о главном претенденте на пост Министра. Мы собрали 5 фактов из его биографии.

1. Максим Степанов родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.

2. С декабря 2011 по 2016 – директор Полиграфкомбината "Украина". Там Степанов "воевал" с паспортной мафией, в итоге, "Украина" начала печатать первые в стране ID-карты, которые, кстати, стали дешевле прежних.

3.С 2017 по 2019 – губернатор Одесской области. В приоритеты ставил медицину, инфраструктуру и образование.

Среди побед Степанова на этой должности в регионе выделяют: запуск телемедицины - он сделал новый для Украины медицинский пилот успешным кейсом; открытие самого большого в стране центра нефрологии; создание "карты реперфузионных центров" для сердечников по всей области; запуск дистанционного обучения для школьников из отдаленных сел; строительство трассы Одесса-Рени.

4. В 2019 году, во время избирательной кампании, вступил в открытый конфликт с Петром Порошенко. Степанов не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

5. Во время вспышки заболеваемости коронавирусом уже бывший глава ОГА занялся волонтерством и стал помогать одесским больницам. Закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Таким образом, за последние семь месяцев у МОЗа сменилось три руководителя. Максим Степанов – четвертый. Наследие он получил сомнительное – разваленную систему здравоохранения, разгар эпидемии страшной болезни и неподготовленных к ней медиков и больницы. Согласиться на все это...как минимум, смело.

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