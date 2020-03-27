В Украине хотят разрешить использование не зарегистрированных лекарств для лечения коронавируса

15 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту разрешить использование рекомендованных Европейским Союзом, США, Китаем не зарегистрированных в Украине лекарственных средств, помимо тех, что необходимо иметь дома во время карантина, для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в законопроекта №3268, зарегистрированном в Раде 27 марта, передают Українськi Новини.

В пояснительной записке указано, что общепринятые подходы не всегда дают ответы на все вызовы, перед которыми оказывается медицинская практика, в частности во время пандемии коронавируса.

Отметается, что критическим вопросом по обеспечению населения необходимыми лекарственными средствами является отсутствие на рынке Украины лекарственных средств, имеющих достаточную доказательную базу их эффективности и безопасности.

Развитые системы здравоохранения в других странах в поисках выхода из ситуации для медицинского применения позволяют применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению.

Проектом закона предлагается использовать незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, Израиля для лечения коронавируса.

Согласно тексту законопроекта, такие лекарства могут быть применены при условии получения согласия пациента.

В то же время предлагается использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни или если такие лекарственные средства рекомендованы официальными органами вышеперечисленных стран.

Среди авторов законопроекта значатся члены комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В частности авторами законопроекта являются 9 членов от фракции "Слуга народа": председатель комитета Михаил Радуцкий, заместитель председателя комитета Артем Дубнов, Оксана Дмитриева, Лада Булах, Виктория Вагнер, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Сергей Кузьминых, Максим Перебыйнис, 2 члена комитета от фракции "Оппозиционная платформа – За життя": Наталья Королевская и Михаил Макаренко.

Также среди авторов законопроекта Валерий Дубиль ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Ольга Стефанишина ("Голос") и Олесь Довгий (внефракционный).

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