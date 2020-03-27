Недавно правительство приняло решение продлить до конца апреля карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Жизнь в условиях карантина – новая социальная реальность для украинцев. Нарушился привычный порядок жизни. Люди вынуждены приспосабливаться к работе "на удаленке" и дистанционному обучению. К вынужденному безделью в связи с отпуском "за свой счет".

Однако, карантин – это не только неудобства, связанные с изоляцией. Эпидемия оказалась мощным стресогенным фактором, источником различного рода переживаний и опасений. Карантинные ограничения нанесли колоссальный удар по экономике и благосостоянию населения, провоцируют недовольство. Возникли новые угрозы для будущего Украины, новые вызовы для руководства страны.

Как реагируют украинцы на эпидемию и введение карантина?

На днях Киевский международный институт социологии (КМИС) и кампания Gradus обнародовали результаты опроса городского населения Украины. Примечательно, что эти социологическая службы в каждом случае использовали онлайн-панели, дистанционный опрос с помощью цифровых технологий (подробнее о методике исследований см. ниже). Полученные результаты дают представление о первой реакции украинских граждан на те экстремальные обстоятельства, с которыми они столкнулись.

Среди населения растет тревога, вызванная угрозой инфицирования. Подавляющее большинство (88%) опрошенных высказали беспокойство в связи с распространением коронавируса в Украине (данные КМИС). Если в феврале 2020 года свою обеспокоенность риском заболеть короновирусом респонденты оценивали на уровне 4,5 балла по 10-бальной шкале, то в двадцатых числах марта – на уровне 7,7 балла. По мнению опрошенных, возросла сама вероятность того, что они заболеют. В феврале такую вероятность респонденты оценили на уровне 3,4 балла, а в марте – 5,3 балла. Половина опрошенных (49%) испытывают страх, что могут заразиться лично. Но особенно украинцы переживают за своих родных и близких: 79% опасаются, что могут заразиться их близкие люди (данные компании Gradus).

В целом украинцы с пониманием отнеслись к введению карантинных ограничений, однако эффективность принятых мер оценивается неоднозначно. Только треть (33%) опрошенных считает принятые меры вполне адекватными. В тоже время, 40% респондентов полагают, что карантинные ограничения должны быть более жесткими. Около четверти (23%) опрошенных придерживаются точки зрения, что карантинные мероприятия должны быть менее жесткими или они вообще не нужны (КМИС).

Исследования показывают, что далеко не все украинцы придерживаются ограничений и рекомендаций, связанных с соблюдением карантина. Только 39% опрошенных указали, что выходят из дому исключительно ("всегда") только в случае крайней необходимости (в магазин, аптеку и тому подобное). Только 26% "всегда" стремятся избегать контакта с людьми, 23% «всегда» одевают маску общественных местах, а 53% - совсем не пользуются общественным транспортом (КМИС). Таким образом, мы пока не наблюдаем всеобщей мобилизации общества, полной готовности населения выполнять карантинные предписания.

Несмотря на заявления властей о готовности противостоять эпидемии и принятых мерах, половина (46%) респондентов постоянно переживает из-за неопределенности ситуации (КМИС). Большинство (65%) испытывает страх, что не смогут получить необходимую медицинскую помощь (Gradus).

Карантинные ограничения привели к тому, что сотни тысяч украинских граждан в одночасье остались без работы и лишились источника существования. Среди опрошенных КМИСом…

7% указали, что их отправили в неоплачиваемый отпуск;

9% указали, что им угрожает потеря работы;

у каждого третьего (29%) возникли финансовые трудности.

По данным компании Gradus, более четверти (28%) респондентов испытывают страх потерять работу.

Без работы оказались люди, которые, как правило, жили от зарплаты до зарплаты, и не могли отложить больших сбережений. В условиях жестких карантинных ограничений, большинство населения израсходуют свободные деньги в течение месяца или даже раньше. По данным компании Gradus, большинство респондентов (57%) указали, что в случае введения жесткого карантина личных денежных ресурсов им хватит на четыре недели или меньше. Причем каждый пятый опрошенный (19%) сообщил, что у него деньги закончатся уже через неделю. Меньше всего денежных резервов – у жителей индустриального востока страны. Спад промышленного производства уже осенью этого года ударил по благосостоянию жителей макрорегиона. У большинства респондентов (52%) востока сбережений хватит на две недели или меньше. И это очень тревожный сигнал.

Сегодня правительство пытается принять меры, которые должны смягчить социальные издержки карантины. Людям не будут начислять пеню за неоплаченную коммуналку, упростят получение субсидий, а пенсионерам прибавят несколько сотен к пенсии. Но какой будет ситуация сразу после прекращения ограничительных мер?

Рассчитывать на то, что экономика страны быстро восстановится после длительного простоя не приходится. Большинству предпринимателей понадобится время, чтобы вернуться в дело, а многие просто не рискнут возобновить свой бизнес. Еще какое-то время будут закрыты границы и сохранятся ограничения на перемещения рабочей силы. А это значит, что после карантина в Украине окажется миллионная армия безработных, не имеющих источника существования.

Для того, чтобы избежать социальных потрясений правительству уже сейчас нужно думать о путях преодоления проблемы. Возможно, стоит задуматься об организации общественных работ или предусмотреть государственное финансирование стартапов, как это планирует сделать Франция. Очевидно понадобится провести масштабную по объемам профессиональную переподготовку тех, кто лишился работы. Вероятно, потребуется налоговое стимулирование предпринимателей, которые будут создавать рабочие места. В этом перечне могут быть и другие меры. Самое главное – чтобы власть увидела проблему, а не пыталась ее игнорировать или «экономить» на этом. Социальный взрыв после эпидемии – худший сценарий, который можно придумать для страны.

Методология исследований

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 провел опрос на онлайн-панеле Inpoll. Всего было опрошено 402 респондента. Выборка, репрезентирует городское населения Украины в возрасте от 18 лет, которое пользуется Интернетом.

Компания Gradus 22 марта 2020 года провела опрос методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Всего было опрошено 1 200 респондентов. Выборка репрезентирует население городов с численностью более 50 тыс. жителей, в возрасте 18-60 лет.