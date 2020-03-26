Сергей Щербина: Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать до

Президент Владимир Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать домой своих граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Щербина.

"Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех. Т.е. Украина не будет пускать своих граждан на территорию.

Фантастика, конечно. Закон прямо запрещает недопуск граждан. Это очень опасное решение, за которое он фактически принял ответственность.

Также весьма интересен пассаж о пакете жестких мер против спекулянтов. Я так понимаю, это в каком-то виде регулирование цен. А значит здравствуй, черный рынок", - написал он.

Пост. Скриншот: Facebook/Сергей Щербина