подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Сергей Щербина: Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать домой своих граждан
26 марта 2020, четверг, 21:58 884 Мнение
Общество 2020-03-26T22:00:43+02:00
Українські Новини
Сергей Щербина: Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать до

Сергей Щербина: Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать домой своих граждан

Валерия Драгомирова
Сергей Щербина. Фото: Facebook/Сергей Щербина
Сергей Щербина. Фото: Facebook/Сергей Щербина

Президент Владимир Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех, хотя закон прямо запрещает не пускать домой своих граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Щербина. 

"Зеленский сказал, что граница будет закрыта для всех. Т.е. Украина не будет пускать своих граждан на территорию.

Фантастика, конечно. Закон прямо запрещает недопуск граждан. Это очень опасное решение, за которое он фактически принял ответственность.

Также весьма интересен пассаж о пакете жестких мер против спекулянтов. Я так понимаю, это в каком-то виде регулирование цен. А значит здравствуй, черный рынок", - написал он.

Пост. Скриншот: Facebook/Сергей ЩербинаПост. Скриншот: Facebook/Сергей Щербина

Больше новостей о:

Количество зараженных в Киеве выросло до 47 человек, — Кличко
Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости, - Зеленский
Новости
Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики 21:45
Коронавирус подтвердили у еще 11 жителей Тернопольщины 21:28
Американский актер Марк Блум умер от коронавируса 21:25
В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса 21:18
Кабмин скорректировал норму в 10 человек на один автобус или трамвай 21:05
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
Жена экс-министра иностранных дел созналась в случайном убийстве Старицкого, - адвокат
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok