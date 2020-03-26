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26 марта 2020, четверг, 15:38 502
Бизнес 2020-03-26T15:47:38+02:00
Українські Новини
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче

Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче

Павел Твердохлиб
Олег Бахматюк, Укрлендфарминг, Агро-Край, Александр Колодяжный, Гадячская райбольница, Лабораторное оборудование
Передача лабораторного оборудования. Фото:
Передача лабораторного оборудования. Фото: "Рідне місто - Гадяч"

Предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

Об этом сообщило еженедельное издание "Рідне місто - Гадяч".

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Агро-Край" передало Гадячской районной больнице лабораторное оборудование - анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 тыс. гривен. Это оборудование, анализатор газов крови и электролитов, будет использоваться клинико-диагностической лабораторией больницы для получения экстренной диагностической информации относительно пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Это оборудование нам очень нужно, - сказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Вельбой. - Такого оборудования у нас никогда не было. Обследование будет проводиться для всех больных, находящихся в реанимационном отделении".

По словам Ларисы Вельбой, устройство помогает проводить анализы на наличие ионов натрия, калия и кальция, позволит делать замеры уровня гемоглобина и гематокрита, оценку парциального насыщения углекислым газом и кислородом и измерять показатели кислотно-основного анализа крови.

Как сообщил директор ООО "Агро-Край" Александр Колодяжный, это не последнее приобретение для медицинских учреждений, которое планирует предприятие, работающее на территории района. "В структуре хозяйства Гадячского района работает 770 человек. Кроме того, есть 10 тыс. паевиков. Хотим, чтобы они имели крепкое здоровье и получали качественные медицинские услуги здесь, в нашей больнице".

Как прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг", такая помощь региональным медицинским учреждениям предоставляется многими предприятиями, входящими в структуру агрохолдинга. Кроме лабораторного медицинского оборудования, на местах агрохолдингом выделяются средства на необходимые расходные материалы и индивидуальные средства защиты, на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, ингаляторов - в зависимости от потребностей конкретных медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса в Украине.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем группы компаний "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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