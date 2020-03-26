Итальянский миллиардер купил сеть магазинов "Люксоптика"

Итальянский бизнесмен Леонардо Дель Веккио опосредованно приобрел сеть магазинов "Люксоптика".

Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно данным реестра, по состоянию на 19 февраля бизнесмен владеет "Люксоптикой" посредством компании "Интернешнл Оптикал Хаус Холдинг" (Нидерланды).

"Люксоптика" - один из старожилов украинского ритейла и крупнейший продавец очков в стране. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины.

В январе 2020-го полноправным владельцем "Люксоптики" стал Леонардо Дель Веккио. Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

Леонардо Дель Веккио – 84-летний итальянский миллиардер, лидер итальянского списка богатейших по версии Forbes.