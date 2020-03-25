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25 марта 2020, среда, 16:53 60 Мнение
Верховная Рада и партии 2020-03-25T16:54:08+02:00
Українські Новини
Правительство Шмыгаля не способно эффективно противостоять экономическому кризису и коронавирусу, – Медведчук

Правительство Шмыгаля не способно эффективно противостоять экономическому кризису и коронавирусу, – Медведчук

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Кабинет Министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля не способен противостоять экономическому кризису и эпидемии коронавируса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Государственная служба статистики Украины сообщила о том, что промышленное производство в феврале 2020 года снизилось еще на 0,2% к январю этого года и на 4,1% к февралю 2019 года (сезонно скорректированные индексы).

Промпроизводство в стране продолжает снижаться уже более года. Сейчас, когда на карантин остановлено полстраны, падение промпроизводства начинает происходить просто обвальными темпами. Правительство явно не отдает себе отчета в том, какими будут последствия такого краха экономики, и не предлагает хоть каких-то действенных мер по его предотвращению.

Кроме неутешительных данных по промышленности, Государственная служба статистики обрушила на нас еще и данные о росте безработицы в Украине. На основании расчетов, проведенных по методикам Международной организации труда, определено, что безработица в Украине выросла с 7,3% в 3-м квартале 2019 года до 8,7% в 4-м квартале.

Не только сама тенденция, но и ее масштаб носят просто угрожающий характер. Ведь речь идет о миллионах наших сограждан.

Теперь эта катастрофическая ситуация с занятостью населения только усугубится –  добавились еще сотни тысяч украинцев, потерявших заработки в других странах и вернувшихся (а они вынуждены вернуться) в Украину. Правительство пока не предложило им какую-либо трудовую перспективу.

К сожалению, необходимо признать, что правительство Шмыгаля не стало тем Кабмином, который способен эффективно противостоять экономическому кризису и пандемии коронавируса.

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