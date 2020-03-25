подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 09:31 274
Верховная Рада и партии 2020-03-25T10:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко готова голосовать за "антивирусные" законопроекты

Платформа Бойко готова голосовать за "антивирусные" законопроекты

Павел Твердохлиб
Законопроекты, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ

"У страны нет времени ждать. ОП-ЗЖ готова голосовать за необходимые для страны и людей законы". Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует портал zagittya.com.ua.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время нужно провести внеочередное заседание Верховной Рады и внести изменения в госбюджет-2020, чтобы увеличить финансирование медицины и медработников, обеспечить социальную защиту людей и поддержку экономике страны. Но предостерег власть от попытки использовать внеочередное парламентское заседание, как площадку для голосования за решения, которых требуют внешние кредиторы (речь идёт о законопроекте об открытии рынка земли, - ред.).

"Оппозиционная платформа – За життя  разработала пакет антикризисных мер, которые необходимы для экономики, для бизнеса, для людей, для восстановления отечественной медицины. Сегодня это общие задачи для всех ответственных политиков.  Мы готовы их обсуждать с коллегами по парламенту, принять участие во внеочередном заседании, и голосовать за принятие таких решений. Но мы категорически не будем поддерживать законы, которые диктует МВФ. В частности, о продаже земли", - сказал Сопредседатель фракции.

Юрий Бойко подчеркнул, что если требования МВФ идут в разрез с безопасностью страны – они не должны приниматься парламентом.

"В мире сейчас распространение эпидемии нового вируса. Это непредвиденный, форс-мажорный случай.  Сейчас правительство должно по-другому, очень ответственно и серьезно подойти к переговорам с МВФ. Мы, ведь лишнего не требуем, мы, как любая страна, должны защищать себя и своих людей. Если требования Международного валютного фонда идут в разрез с задачи поддержания отечественной экономики, если возникают ограничения для помощи людям – такие условия не могут быть приняты", - сказал народный депутат.

Он также акцентировал внимание на мерах безопасности при подготовке и проведении внеочередного заседания ВР.

"Учитывая, что тесты выявили вирус у нескольких членов парламента, нужно принять все меры, чтобы работа Верховной Рады не подвергала угрозе здоровье многих людей, которые обеспечивают парламентский процесс, и их семей. Нужно искать приемлемую форму", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Больше новостей о: Законопроекты Карантин Пандемия Коронавирус Верховная Рада Украины Оппозиционная платформа - За життя Бойко Юрий ОП-ЗЖ

Остановка импорта угля и тока из России необходима...
Рабинович призвал власть прислушаться к "лучшему а...
Правительство обязано передать на места финансиров...
"Дарница" готова производить препараты для борьбы ...
В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных
Новости
Рубль внезапно скакнул вверх. Курс российской нацвалюты на 25 марта 10:52
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе 10:35
ЖК Лемонграсс. Фото: lun.ua
Власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус 10:35
Доллар и евро продолжают расти. Курс валют на 25 марта 10:26
Запланированный на май бой между Ломаченко и Лопесом перенесли из-за коронавируса 10:04
больше новостей
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
Аптека
В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей 13:23
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Получат не только пенсионеры. Кому еще выплатят дополнительную тысячу гривен из-за коронавируса 05:45
больше новостей
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины 21:19
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok