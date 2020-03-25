Платформа Бойко готова голосовать за "антивирусные" законопроекты

"У страны нет времени ждать. ОП-ЗЖ готова голосовать за необходимые для страны и людей законы". Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует портал zagittya.com.ua.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время нужно провести внеочередное заседание Верховной Рады и внести изменения в госбюджет-2020, чтобы увеличить финансирование медицины и медработников, обеспечить социальную защиту людей и поддержку экономике страны. Но предостерег власть от попытки использовать внеочередное парламентское заседание, как площадку для голосования за решения, которых требуют внешние кредиторы (речь идёт о законопроекте об открытии рынка земли, - ред.).

"Оппозиционная платформа – За життя разработала пакет антикризисных мер, которые необходимы для экономики, для бизнеса, для людей, для восстановления отечественной медицины. Сегодня это общие задачи для всех ответственных политиков. Мы готовы их обсуждать с коллегами по парламенту, принять участие во внеочередном заседании, и голосовать за принятие таких решений. Но мы категорически не будем поддерживать законы, которые диктует МВФ. В частности, о продаже земли", - сказал Сопредседатель фракции.

Юрий Бойко подчеркнул, что если требования МВФ идут в разрез с безопасностью страны – они не должны приниматься парламентом.

"В мире сейчас распространение эпидемии нового вируса. Это непредвиденный, форс-мажорный случай. Сейчас правительство должно по-другому, очень ответственно и серьезно подойти к переговорам с МВФ. Мы, ведь лишнего не требуем, мы, как любая страна, должны защищать себя и своих людей. Если требования Международного валютного фонда идут в разрез с задачи поддержания отечественной экономики, если возникают ограничения для помощи людям – такие условия не могут быть приняты", - сказал народный депутат.

Он также акцентировал внимание на мерах безопасности при подготовке и проведении внеочередного заседания ВР.

"Учитывая, что тесты выявили вирус у нескольких членов парламента, нужно принять все меры, чтобы работа Верховной Рады не подвергала угрозе здоровье многих людей, которые обеспечивают парламентский процесс, и их семей. Нужно искать приемлемую форму", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.