Антон Кучухидзе: Спасти экономику Украины!

Фамилии в Кабмине меняются, а подходы и тезисы - нет. У нас очевидный экономический кризис, а мы который год слышим рассказы, что МВФ нас спасет: правительство Украины хочет 5 млдр $ под 0%, хотят воспользоваться новой стратегией МВФ.

С одной стороны, это неплохо, ведь финансовую стабильность очень пошатнуло. Но властьимущие всегда забывают сказать главную вещь: кредиты МВФ только косвенно могут способствовать экономическому росту. Кредит МВФ - это обезболивающий укол, но не полноценный курс для выздоровления экономики. Во-первых, в Уставе МВФ четко прописана цель, статья I п.iii: МВФ «способствует стабильности валют, поддерживает упорядоченный валютный режим среди государств-членов и избегает девальвациию валют». Во-вторых, вспомните хоть один из Меморандумов между Фондом и Украиной: в нем расписываются меры, которые МВФ рекомендует принять, чтобы экономика страны росла и Украина могла выплачивать кредитные обязательства. Т.е. сам МВФ признает, что их кредиты - это одно из средств для стабилизации экономики, а не панацея.

Поэтому, МВФ и другие иностранные кредиты - это конечно же прелестно, но Правительство должно дать антикризисную стратегию. Пока что ее нет. А ограниченность «карантинных налоговых каникул» для бизнеса огромнейшее количество юристов уже успело доказать аргументированно доказать.

Становится вопрос: где брать много денег? Просто на поверхности лежит целый ряд мер:

1.адекватное открытие рынка земли в пользу украинского фермерства и с привлечением западных инвестиций и усилением экспортных возможностей (это обеспечит приток валюты);

2.борьба с коррупцией: нужно уменьшить уровень теневой экономики;

3.стимулирование внутреннего потребления.

Если с рынком земли и стимулированием внутреннего потребления все понятно, то тезис о борьбе с коррупцией общество воспринимает неоднозначно. Хотя тут все просто - палочкой-выручалочкой может быть легализация игорного бизнеса.

Открытие адекватного игорного бизнеса - это борьба с коррупцией и меры по детенизации экономики, это приток иностранной валюты в страну, и в конце концов, это быстрые 4 млрд грн в бюджет страны от лицензионных платежей. Плата за лицензии от операторов азартных игр - это самые быстрые деньги, самые быстрые 4 млрд грн. Лицензию сразу платят, а потом создается еще целая индустрия рынка, которая принесет выплаты по налогам. А чтобы Украина была привлекательна для инвестиций в игорный бизнес нужно будет при рассмотрении законопроектов сохранить высокие лицензии, отменить налог GGR (валовый игровой доход) и отменить налог на выигрыш. Также давайте не забывать, что по примеру европейских государств, игорная индустрия - это сотни тысяч рабочих мест. И чем вам не функция стимулирования внутреннего потребления?

Очевидно, что Кабмин только приступаем к разработке антикризисной программы, и важно министрам не уходить в теорию, а под носом увидеть быстрые деньги. Вся страна ждет стабилизации. Экономический кризис, вызванный провалами правительства Гончарук и коронавирусом - это, с одной стороны, проблема, а с другой, и окно возможностей.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"