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24 марта 2020, вторник, 09:31 340 Мнение
Общество 2020-03-24T10:00:01+02:00
Українські Новини
Михаил Кухар: По какому праву правительство ограничивает мой выезд за границу?

Михаил Кухар: По какому праву правительство ограничивает мой выезд за границу?

Ирина Дорофейчук
Здоровье, Пандемия, Коронавирус, ограничение передвижения, Кабинет Министров Украины, Выезд за границу, Кухар Михаил
Михаил Кухар, экономист. Фото: capital.ua
Михаил Кухар, экономист. Фото: capital.ua

Решение Кабинета министров Украины временно запретить выезд гражданам Украины зарубеж с туристической целью стало предметом жарких обсуждений в социальных сетях. Свою точку зрения на это очередное ограничение прав и свобод граждан, вызванных пандемией коронавируса, высказал на персональной странице в социальной сети Facebook и экономист Михаил Кухар.

"КАБМИН ЗАПРЕТИЛ УКРАИНЦАМ ПОКИДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ С 24:00 24.03.2020" (С) -- СООБЩАЮТ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ...

А вот этого мы уже нашим "слугам" "не заказывали"!

Какой вообще "резон" в этом?

Мы "мир" бережем?

Или как?

Вот какие "формальные" основания ТАК ограничивать КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА наших граждан?

Вот я, например, переболел коронавирусом и больше не представляю опасности для человечества (и раньше не представлял, пока не доказано обратное!)

КТО? И ПО КАКОМУ ПРАВУ? ограничивает мой выезд из страны?

А?

Вот ровно об этом я и писал неделю назад в своем посте о гражданских правах: народ примет только те и них, которые будут логичны и обоснованны в глазах КАЖДОГО во имя общественного блага. И не потерпит "узурпации"...", - резюмировал свою заметку Михаил Кухар

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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