Решение Кабинета министров Украины временно запретить выезд гражданам Украины зарубеж с туристической целью стало предметом жарких обсуждений в социальных сетях. Свою точку зрения на это очередное ограничение прав и свобод граждан, вызванных пандемией коронавируса, высказал на персональной странице в социальной сети Facebook и экономист Михаил Кухар. "КАБМИН ЗАПРЕТИЛ УКРАИНЦАМ ПОКИДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ С 24:00 24.03.2020" (С) -- СООБЩАЮТ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ... А вот этого мы уже нашим "слугам" "не заказывали"! Какой вообще "резон" в этом? Мы "мир" бережем? Или как? Вот какие "формальные" основания ТАК ограничивать КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА наших граждан? Вот я, например, переболел коронавирусом и больше не представляю опасности для человечества (и раньше не представлял, пока не доказано обратное!) КТО? И ПО КАКОМУ ПРАВУ? ограничивает мой выезд из страны? А? Вот ровно об этом я и писал неделю назад в своем посте о гражданских правах: народ примет только те и них, которые будут логичны и обоснованны в глазах КАЖДОГО во имя общественного блага. И не потерпит "узурпации"...", - резюмировал свою заметку Михаил Кухар Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.