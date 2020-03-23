Александр Левцун: Многие украинцы не могут получить медпомощь из-за ее дороговизны

Исследование, проведенное Государственной службы статистики Украины (Госстат) в октябре 2019 года в рамках выборочного обследования домохозяйств (опроса членов семей), показало, что многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда не могут получить медицинскую помощь из-за ее дороговизны.

Об этом сообщил руководитель социологических программ Института стратегических исследований "Новая Украина" Александр Левцун, ссылаясь на данные Госстата.

Медицинское обслуживание находится в топе проблем, которые волнуют население Украины. В условиях, когда общество пытается противостоять эпидемии коронавируса, вопросы доступности медицинских услуг приобретают особую остроту. В этой связи интерес представляют результаты исследования доступности отдельных видов медпомощи, проведенного Госстатом.

Исследование показало, что в каждом 5-м домохозяйстве (21%) кто-нибудь из членов семьи в течение последних 12 месяцев сталкивался с ситуацией, когда, испытывая необходимость, он не смог получить медицинскую помощь, приобрести лекарства или медицинское оборудование.

Невозможность приобрести лекарства, как правило, объясняют слишком высокой ценой. Данную причину указали 97% тех респондентов, кто не смог приобрести лекарства. (Здесь и далее под "респондентом" подразумевается кто-либо из домохозяйства). Невозможность посетить врача объясняют следующими причинами:

слишком длинная очередь (указали 12% респондентов);

отсутствие специалиста необходимого профиля (29%);

слишком высокая стоимость услуг (59%).

Более 90% респондентов (в каждом случае) не смогли пройти лечение в стационаре, получить лечебные процедуры, получить помощь стоматолога, сделать протезирование именно из-за дороговизны услуг.

Поступая в больницу для лечения, украинцы вынуждены брать с собой всё необходимое, включая лекарства, постельное белье, еду. Среди респондентов, которые за последние 12 месяцев (на момент опроса) лечились в больнице, почти все (91%) брали с собой в больницу медикаменты, более половины (63%) – постельное белье, три четверти (72%) – еду. Только 7% респондентов, которые проходили лечение в стационаре указали, что ничего из упомянутого не брали с собой в больницу. Даже в благополучной столице 72% киевлян, проходивших лечение в больнице, брали с собой свои медикаменты. А в Киевской области аналогичный показатель составил 100%!

Среди представителей беднейших групп населения, показатель тех, кто брал с собой в больницу лекарства даже выше, чем в среднем по выборке (95%). И это притом, что именно в группе респондентов с самыми низкими доходами наблюдаются наиболее высокий показатель тех, кто оценил свое состояние здоровья как "плохое" (14-15%, тогда как в среднем по выборке он составляет 10%).

Таким образом, практика показывает, что не "деньги идут за пациентом", а скорее пациент вынужден идти за деньгами, чтобы получить различные медицинские услуги. Идет домой – за своими сбережениями, идет одолжить у родственников, идет в банк за кредитом или чтобы снять необходимую сумму с депозита.

Опросы населения свидетельствуют, что недоступность медицинских услуг является наиболее болезненной проблемой для украинцев наряду с коррупцией, бедностью и социальной незащищенностью. Большинство (54%) опрошенных граждан считает, что реформа системы здравоохранения должна быть одной из первоочередных (Фонд "Демократические инициативы", декабрь 2019 года). При этом население критично воспринимает те новации и преобразования, которые проводит власть в сфере медицины. Нынешнюю реформу здравоохранения назвали "успешной" только 9% респондентов. Попросту говоря, люди хотят другой реформы.

Эпидемия коронавируса обнажила застарелые проблемы здравоохранения: неудовлетворительное финансовое и техническое обеспечение медицинских учреждений, нехватку персонала и их низкие зарплаты. Об этом еще много будет сказано в ближайшие дни. Одновременно, эпидемия стала поводом задуматься над тем, какая модель здравоохранения должна соответствовать новым вызовам и угрозам здоровью народонаселения Украины.

Волны распространения новых вирусов становятся уже регулярным явлением. В условиях пандемии обеспечение медицинской помощи не может рассматриваться как частный вопрос, который может быть решен путем приобретения страхового полиса. Опыт борьбы с коронавирусом в разных странах показал наибольшую эффективность систем здравоохранения, которые способны к быстрой мобилизации. В такого рода системах ключевую роль играет государство, которое оперативно мобилизует и распределяет резервные ресурсы, обеспечивает чёткое планирование и координацию деятельности различных служб и ведомств.

Украинские граждане в большинстве своём выступают против разгосударствления социальной сферы; они против того, чтобы с государства сняли социальные обязательства по отношению к населению. Большинство опрошенных граждан (70%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг – образование, медицину, даже если придется увеличить налоги (Фонд "Демократические инициативы", декабрь 2019 года). Причем по сравнению с 2018 годом, этот показатель значимо возрос (с 65 до 70%).

Еще в январе, комментируя данные опроса, некоторые эксперты могли бы сказать о засилье патерналистских настроений, о "пережитке совка" в массовом сознании. В нынешней ситуации такую точку зрения можно интерпретировать, скорее, как адекватное восприятие населением потенциальных вызовов и угроз. Сегодня как никогда становится очевидным: одна из ключевых задач государства заключается в том, чтобы обеспечить неотложную медицинскую помощь для всех.