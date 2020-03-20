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  • Учредитель ICU Константин Стеценко - персона года фондового рынка Украины по версии Stockworld
20 марта 2020, пятница, 18:35 448
Политика 2020-03-20T18:35:26+02:00
Українські Новини
Учредитель ICU Константин Стеценко - персона года фондового рынка Украины по версии Stockworld

Учредитель ICU Константин Стеценко - персона года фондового рынка Украины по версии Stockworld

Ольга Фандорина
Фондовый рынок, ICU, Константин Стеценко, Группа ICU
Константин Стеценко
Константин Стеценко

Один из основателей финансовой группы ICU Константин Стеценко назван "Персоной года фондового рынка" по результатам опроса читателей и редакции авторитетного издания Stockworld. В голосовании приняли участие более 1300 участников финансового рынка.


"2019 продемонстрировал, что украинский рынок может быть интересным для международных инвесторов. Инвестиции нерезидентов в ОВГЗ на начало 2020 года достигли невиданных ранее $5 млрд. Главная задача сейчас - удержать этот интерес в условиях надвигающегося кризиса. Это будет настоящим испытанием, в частности, для низколиквидного украинского вторичного рынка гособлигаций. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы авторитет Украины как надежного игрока международных долговых рынков только рос", - прокомментировал соучредитель ICU.

Константин Стеценко - один из самых авторитетных и опытных специалистов области торговли облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и управлению активами в Украине.

С момента основания ICU Константин отвечал именно за эти направления деятельности группы. Под его руководством, практически сразу после основания компания стала лидером украинского рынка торговли ОВГЗ и сохраняет эту позицию уже более десяти лет. По последним отчетным данным, в 2018 году ICU провела сделки с ОВГЗ на сумму около 60 млрд грн - это около 25% всего биржевого рынка ОВГЗ.

Константин Стеценко начинал свою карьеру в УкрСиббанке, где продвинулся до руководства подразделения управления активами, затем работал в ING Bank, где возглавлял торговлю ценными бумагами. Вместе с несколькими коллегами из ING он учредил группу ICU, которая специализируется на торговле госдолгом, управлении пенсионными и другими активами, а также предоставляет инвестиционно-банковские услуги и имеет портфолио венчурных и промышленных инвестиций. Сейчас Константин является акционером уже международной группы ICU.

Напомним, что в 2019 году ICU открыла в Киеве офис для обслуживания клиентов физических лиц, а также в 2020 году присоединилась к системе BankID.

Справка

ICU – международная финансовая группа, специализирующаяся на управлении активами в общем размере более 500 млн долларов США и торговых операциях на рынках капитала.

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